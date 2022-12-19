剛被表決「辭職CEO」 馬斯克擬限制推特投票資格

馬斯克暗示，他可能限制能對推特政策投票的參與者資格。（路透）

在推特 新老闆馬斯克 進行的網路調查顯示，超過半數回應者認為他該卸下推特執行長後，馬斯克19日稍後暗示，他可能限制能對推特政策投票 的參與者資格，只有付錢取得「藍勾勾」（Twitter Blue）資格者才能投。

MarketWatch報導，推特一則推文認為，推特的「政策相關投票應該只有藍勾勾訂戶才能投，我們才是真的受到影響的」，馬斯克回應表示：「說得沒錯。推特會進行調整。」一般推特用戶必須月付8美元取得藍勾勾，而透過蘋果平台訂閱藍勾勾者要付更高的價格。

Good point. Twitter will make that change. — Elon Musk (@elonmusk) 2022年12月19日

馬斯克在18日發起一項推特投票，詢問網友「我該不該卸下推特執行長？我會遵循投票結果」，最後約1750萬名推特用戶參與，57.5%的投票者認為馬斯克不該再當推特執行長。

不過，網路創業家Kim Dotcom推文聲稱馬斯克的這項投票有瑕疵，因為有數十萬個「集團」機器人帳戶頭投票反對馬斯克擔任推特執行長，引發熱烈討論，馬斯克回應的推文便是其中之一。

馬斯克還沒說明他是否會遵循投票結果，也還不清楚他是否會調整投票政策。雖然他常沒有事先通知就調整推特政策，但有時也會收回政策。

例如，推特日前發布新規，會禁止連結到第三方社群網站的帳戶，之後馬斯克被迫道歉，並且撤銷這些規定。

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