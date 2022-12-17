洛杉磯男女墜落300英尺峽谷 靠iPhone 14一功能獲救

一對男女因為iPhone 14的衛星SOS緊急服務而獲救。（取材自蘋果官網）

蘋果 在今年推出iPhone 14系列手機，並加入車禍 偵測、衛星SOS緊急求救等功能，儘管這些功能曾出現部分誤判的案例，但卻也發揮作用救回不少人的性命；近日洛杉磯一對男女因為車禍墜落300英尺深（約91公尺）的峽谷，多虧上述這些功能才讓救難人員順利救出他們。

根據「9to5mac」報導，這對男女在12月13日駕車行經洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路（Angeles Forest Highway），因為發生車禍而墜落至300英尺深的峽谷中，其中一人的iPhone 14啟動車禍偵測功能，系統紀錄了這起事件。

雖然當時兩人能夠順利脫身，但因為位置太過偏遠，手機根本收不到訊號，於是便啟動手機的衛星SOS緊急求救功能，並順利連接至蘋果中繼中心，而中繼中心也在得知狀況後立即向救難單位通報，第一批救難人員隨即趕往現場。

搜救團隊指出，由於衛星服務與蘋果中繼中心提供兩人準確的經緯度位置，讓直升機迅速找到兩人，最終也順利救起並送往當地醫院，所幸兩人僅受輕傷，並無生命危險。

蘋果在11月已經率先在美國、加拿大推出衛星SOS緊急求救功能，12月則是開放了英國、法國、德國和愛爾蘭等地區。

另外必須注意的是，若用戶是在中國、香港、澳門等地購買的iPhone 14，則不支援衛星SOS緊急求救功能，就算身其它開放的國家也無法使用。

男女墜落300英尺峽谷 靠iPhone 14這功能獲救

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