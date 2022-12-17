蘋果MacBook Air明年春季「長大」 換掉3模樣

MacBook Air今年改變外型後，明年將會「長大」，成為目前最大的MacBook Air。圖為2022年MacBook Air。（美聯社）

距離2023年剩不到半個月，果粉已開始期待明年蘋果 （Apple）會端出什麼新產品。據媒體報導，MacBook Air今年改變外型後，明年將會「長大」，成為目前最大的MacBook Air。

macrumors報導，市調機構顯示器供應鏈 顧問（DSCC）執行長Ross Young表示，蘋果可能在2023年春季推出新款MacBook Air，尺寸為15.5吋（先前曾透露是15.2吋），大小介於14吋至16吋的MacBook Pro間，若爆料屬實，也是MacBook Air有史以來最大款的版本，也讓MacBook Air產品線更加豐富。

據了解新版15.5吋的MacBook Air與2022年出的M2版MacBook Air外型差不多，沿用方正樣式、一樣為瀏海螢幕提高螢幕占比、擁有MagSafe磁吸充電、大型觸控板、1080p鏡頭外，揚聲器（喇叭）也有望升級、晶片 則可能有M2和 M2 Pro兩種選項。

不過15.5吋MacBook Air要與MacBook Pro做出區隔，可能不會有mini-LED螢幕及ProMotion「自動適應更新率技術」。