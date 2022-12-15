韓媒：三星擬定行動新策略2個重心 挑戰蘋果地位

三星電子正在研擬包含兩大重心的行動裝置新策略。（路透）

南韓經濟日報報導，南韓三星 電子正在研擬包含兩大重心的行動新策略，包括轉攻高階智慧手機 市場，以及自行開發行動應用（AP）晶片，打造自有的軟硬體生態系，以突破蘋果 與中國智慧手機業者的夾擊重圍，並且挑戰蘋果的地位。

三星電子主管和產業消息來源15日透露，三星電子副會長兼裝置體驗（DX）部門共同執行長韓正熙在上月的智慧手機事業主管會議上，敦促聚焦於改善智慧手機的效能，而非努力降低成本。一名主管說：「降低成本是中國業者這些新進者也能輕鬆做到的事。」

三星電子多年來都著重在Galaxy A系列等低階機種，瞄準新興市場精打細算的消費者，壯大智慧手機事業，但在中國業者能以更低的成本生產效能不錯的低階手機後，這個策略陷入困境。

三星電子在高階智慧手機部門也陷入苦戰。Counterpoint研究公司的數據顯示，蘋果上季高階iPhone在價格至少400美元的高階智慧手機市場，市占率為57%，遙遙領先三星電子的19%。若這個趨勢維持下去，三星可能會在更整體的智慧手機市場進一步落後蘋果，一些分析師預測三星今年底的整體市占率為20.2%，低於蘋果的24.6%。

如今在蘋果及中國智慧手機業者的夾擊下，三星電子表示現在正轉向高階裝置。三星電子去年更改智慧手機事業名稱為行動體驗（MX），聚焦於配備先進功能的高階智慧手機，

三星電子在年底的高階與中階主管人事變動中，在MX部門下新設立一個行動應用（AP）解決方案團隊，負責主導開發新款AP處理器晶片，預定2025年起專門用於旗艦Galaxy機種，並由曾任職於高通的副總裁崔元賢（音譯）將領導三星電子開發新的智慧手機，作為三星電子打造自有生態系以領先蘋果的目標。

一名產業分析師說，這項人事案顯示三星電子想跟進蘋果的策略，讓自家手機使用自家的AP晶片。

三星電子負責智慧手機和家電事業的裝置體驗（DX）部門，15日召開為期兩天的全球商業戰略會議，研擬新的智慧手機策略。主管在會中表示，三星將探索提高折疊手機效能之道，並且商用化可捲式顯示器、精簡智慧手機產品陣容。

三星電子也計劃明年2月初在舊金山的一場活動上，發表新款高階智慧手機Galaxy S23，將配備高通最新款的Snapdragon AP晶片，搶攻年輕消費者。