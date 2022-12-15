我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽生變？梅西缺席訓練 爆「左大腿不適」

哈佛大學歷史一刻 2023將迎「首位非裔女校長」

Sony考慮熊本建手機影像感測器新廠 就近向台積買晶片

編譯季晶晶／綜合外電
Sony擬在熊本建智慧手機感測器新廠。(路透)
Sony擬在熊本建智慧手機感測器新廠。(路透)

日經報導，Sony考慮在日本熊本縣興建一家生產智慧手機影像感測器的新廠，這是台積電首座日本廠的落腳地，到時可以就近採購晶片。

Sony計劃的這座新廠，可能耗資數十億美元，最快2024年動工，最早2025年度可以上線。在全球其他地區地緣政治風險上升之際，該廠將零組件生產搬得更集中到日本半導體重鎮的熊本。

新廠可能很靠近Sony的旗艦影像感測器工廠。台積電與Sony和Denso合資的JASM，也在附近建新晶圓廠，預計2024年末可以開始營運，會生產影像感測器要用的邏輯晶片，一旦在2025年開始全面生產，Sony可就近採購。

Sony談過要維持國內企業在內多間供應商的計畫。因為擔心全球經濟前景，該公司正謹慎權衡時程和投資規模。

Sony目前在熊本的生產設施，為智慧手機、汽車和工業設備在內的廣泛應用供應感測器。該廠截至4月雇有3,300人, 技術能力吸引到全球科技公司的關注，蘋果執行長庫克本周曾前往參訪。

在2021年全球CMOS影像感測器市場，Sony的占有率是44%，遠遠超過三星電子的18%。

儘管智慧手機出貨量的成長已開始進入高原期，高階裝置正配備更大和更多的感測器。根據美國分析業者IC Insights，到2026年，全球CMOS影像感測器市場將成長到269億美元，或者是比2021年高出30%。

手機 日本 台積電

上一則

陽過才知道？中網友用「衛生棉」貼額頭 完美取代退熱貼

延伸閱讀

彭博評選定義今年全球商業50人 台積魏哲家入選

彭博評選定義今年全球商業50人 台積魏哲家入選
中國千億美元挺晶片？中芯：沒收到通知 一直有補貼

中國千億美元挺晶片？中芯：沒收到通知 一直有補貼
中芯擴產成熟製程 敲響美國警鐘 牽動台廠聯電、世界營運

中芯擴產成熟製程 敲響美國警鐘 牽動台廠聯電、世界營運
台積設廠鳳凰城 直飛台班機還得等

台積設廠鳳凰城 直飛台班機還得等

熱門新聞

烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
女子到迪士尼樂園玩，遭迪士尼員工指稱穿著不合適的衣服，因此贈送她一件T恤，希望她能換上。（截圖自TikTok）

辣妹穿細肩帶「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

2022-12-13 02:29

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜