脫衣裸身…各國美女網紅用抖音套「透明濾鏡」恐遭破解

許多用戶會在TikTok上使用「透明濾鏡」拍攝作品，畫面中，這些創作者宛若真的「隱身」了。（取材自TikTok）

日前TikTok 上出現一款「透明濾鏡」，用戶使用此濾鏡後，便能在鏡頭前「隱身」，吸引不少創作者拍攝大膽脫衣、裸露的短影片。不過最近在推特 上也流傳破解方法，只要使用「土法煉鋼」的方式，就能將創作者的身形一覽無遺。

今年11月，TikTok上出現了一款「透明濾鏡」（invisible filter），只要套用這個特效，裸露在外的皮膚就會變成「透明」的，讓用戶在畫面中宛若隱身，這個新奇的濾鏡吸引了不少用戶使用，也掀起一波名為「Invisible Body Challenge」的挑戰熱潮。由於套用濾鏡後，身體不會直接裸露出來，身材姣好的創作者便紛紛拍攝自己穿著清涼、甚至將衣服脫下的畫面，未裸露皮膚卻能看見身材曲線，引人遐想。

不過隨著這個濾鏡在TikTok上竄紅，潛藏的危機也逐漸顯露，根據富比士報導，駭客看準這個趨勢，聲稱擁有破解透明濾鏡的軟體，能將影片還原至未套用特效的模樣，引誘許多人下載，再盜用其帳戶詳細信息、信用卡 、密碼、加密貨幣錢包和其他文件，儼然成了新興的詐騙手法。