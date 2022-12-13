我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱微信分享這件事 在美台妹屢遭中共網警威脅

每月多領146元 社安金明年調漲至1827元 40年新高

彭博：蘋果擬開放下載第三方應用商店 以配合歐盟規定

編譯劉忠勇／綜合外電
若蘋果用戶無需透過App Store即可下載第三方軟體，等於可以繞過蘋果的限制和最高可達30%的佣金。（美聯社）
若蘋果用戶無需透過App Store即可下載第三方軟體，等於可以繞過蘋果的限制和最高可達30%的佣金。（美聯社）

蘋果Apple）準備開放iPhone和iPad使用第三方的應用商店（App Store），如此全面調整策略是為了配合歐盟要求於2024年落實的規定。

彭博引述知情人士報導，蘋果軟體工程和服務部門員工正在全力準備開放蘋果平台的關鍵要素，讓客戶最終可以無需透過蘋果本身的App Store即可下載第三方軟體，等於是繞過蘋果的限制和最高可達30%的佣金。

此舉完全逆轉了蘋果長期秉持的策略。歐盟新法旨在為第三方開發商提供公平的競爭環境，並改善消費者的數位生活。多年來，主管機關和軟體製造商一直抱怨蘋果和Google這兩家最大的行動應用商店運營商作為守門員擁有太大權力。

知情人士告訴彭博，如果更多國家通過類似的法律，蘋果如此規畫可能成為其他地區的範本。但蘋果的調整一開始只想在歐洲實施。

即使如此，這消息仍振奮約會服務在內應用程式的公司股價。Match Group一度上漲10%，Bumble一度上漲8.6%。Spotify Technology一度漲9.7%。蘋果收盤上漲0.7%。

歐盟名為「數位市場法」的新法將在未來幾個月生效，但業者直到2024年以前無須強制配合新規。美國和其他國家也在推動類似的立法，但進度沒有歐盟快。

蘋果 歐盟 App

上一則

世足賽／盼梅西拿冠軍 阿根廷粉絲：電視就能免費了

下一則

世足賽／阿根廷闖決賽靠它？ 攜1100磅「祕密武器」喝了再上

延伸閱讀

敲響軍事能力警鐘…歐盟為軍援烏克蘭耗盡自身武器儲備

敲響軍事能力警鐘…歐盟為軍援烏克蘭耗盡自身武器儲備
庫克訪台積日本設廠地熊本 參觀Sony影像感測器工廠

庫克訪台積日本設廠地熊本 參觀Sony影像感測器工廠
售價再創高 明年iPhone 15傳漲15%

售價再創高 明年iPhone 15傳漲15%
推特重推藍勾勾 蘋果用戶得多花錢

推特重推藍勾勾 蘋果用戶得多花錢

熱門新聞

日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

2022-12-06 22:07

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙