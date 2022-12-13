彭博：蘋果擬開放下載第三方應用商店 以配合歐盟規定

若蘋果用戶無需透過App Store即可下載第三方軟體，等於可以繞過蘋果的限制和最高可達30%的佣金。（美聯社）

蘋果 （App le）準備開放iPhone和iPad使用第三方的應用商店（App Store），如此全面調整策略是為了配合歐盟 要求於2024年落實的規定。

彭博引述知情人士報導，蘋果軟體工程和服務部門員工正在全力準備開放蘋果平台的關鍵要素，讓客戶最終可以無需透過蘋果本身的App Store即可下載第三方軟體，等於是繞過蘋果的限制和最高可達30%的佣金。

此舉完全逆轉了蘋果長期秉持的策略。歐盟新法旨在為第三方開發商提供公平的競爭環境，並改善消費者的數位生活。多年來，主管機關和軟體製造商一直抱怨蘋果和Google這兩家最大的行動應用商店運營商作為守門員擁有太大權力。

知情人士告訴彭博，如果更多國家通過類似的法律，蘋果如此規畫可能成為其他地區的範本。但蘋果的調整一開始只想在歐洲實施。

即使如此，這消息仍振奮約會服務在內應用程式的公司股價。Match Group一度上漲10%，Bumble一度上漲8.6%。Spotify Technology一度漲9.7%。蘋果收盤上漲0.7%。

歐盟名為「數位市場法」的新法將在未來幾個月生效，但業者直到2024年以前無須強制配合新規。美國和其他國家也在推動類似的立法，但進度沒有歐盟快。