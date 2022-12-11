推特重推藍勾勾 蘋果用戶得多花錢

推特公司10日表示，12日將重新推出加強版的「藍勾勾」訂閱服務，並向蘋果用戶收取比其他用戶更高的費用。（路透）

推特 公司（Twitter Inc）今天在一則推文表示，12日將重新推出加強版的「藍勾勾」（Twitter Blue）訂閱服務，並向蘋果 （App le）用戶收取比其他用戶更高的費用。

路透報導，推特表示訂閱新服務的用戶可編輯推文、上傳1080p影片，並取得藍勾勾帳號認證，若以網頁訂購月費8美元，透過蘋果iOS訂購則為每月11美元。

推特並未解釋為何針對蘋果用戶收取較高費用，但先前已有媒體報導指出，推特正在尋找方法，來抵銷App Store向推特收取的費用。

推特最初是在11月初推出藍勾勾服務，但在假帳戶大量出現後喊卡。之後原定11月29日再次推出，但也因故推遲。

11月以440億美元收購推特的馬斯克（Elon Musk）上月發表一連串推文抱怨蘋果，包括不滿蘋果對旗下應用程式商店App Store銷售的產品抽取高達3成佣金。

他隨後指責蘋果公司威脅不讓推特出現在App Store上，還說蘋果已停止在推特上投放廣告。

但在與蘋果執行長庫克（Tim Cook）會面後，馬斯克推文稱有關推特被App Store下架的誤解已冰釋。

推特和蘋果皆未對此置評。