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出一張嘴ChatGPT幫你找答案 專家評估有機會商用化

中央社／台北11日電
專家認為，ChatGPT可以準確回答簡單問題、排憂解惑，未來有機會發展成商業應用。（路透）
專家認為，ChatGPT可以準確回答簡單問題、排憂解惑，未來有機會發展成商業應用。（路透）

聊天機器人ChatGPT自11月30日上線以來，註冊用戶已突破百萬人。專家認為，ChatGPT可以準確回答簡單問題、排憂解惑，像蘋果語音助理Siri進化版，現階段好玩居多，未來有機會發展成商業應用，例如全天候自動客服。

ChatGPT是人工智慧（AI）研究組織OpenAI推出的聊天機器人模型，目前開放試用預覽版本，支援中文等多國語言，從撰寫論文、解答歷史事件到如何回覆前女友傳來的簡訊，都能詳細解答，在社群平台掀起熱潮。

儘管OpenAI創辦人之一、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）已於2018年離開OpenAI，仍對ChatGPT讚譽有加，日前特地在推特發文分享，肯定ChatGPT的AI模型能力。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥接受中央社記者採訪表示，ChatGPT應用在生活層面，可以變成解決問題的機器人，不用安排導覽員，最大特色是能夠「排憂解惑」，讓用戶覺得跟它聊天很好玩。

「ChatGPT有點像Siri進化版，可以準確回答比較簡單的問題，例如問路、雙向翻譯，讓生活更有趣。」壹哥認為，未來也有機會發展成商業應用，例如全天候24小時客服，現在消費者如果有問題，必須在網頁上找問答集找老半天，以後可能「出一張嘴」就有答案。

不過，壹哥強調，訓練AI模型需要先輸入問答資料給機器人，當用戶問問題時，AI模型會先理解發音、猜測連接的答案，初期辨識效果較差，等到不斷學習與試錯後，才會提供比較準確的解答。

例如詢問ChatGPT「江振誠是誰？」，答案並非國際名廚，而是「一位著名的香港演員、導演、製片人和攝影師。他出生於香港，擁有豐富的演藝經驗，曾參演過許多膾炙人口的電影和電視劇」，顯然是錯誤答案。

部分較新的人名或團體名稱，ChatGPT也容易辨識錯誤。記者實測詢問「原子少年是誰？」，答案出現「由漫畫家山本文德創作的日本漫畫。該漫畫講述了一個叫做原子少年的超能力者，他帶領一群年輕人組成了一支特殊部隊，在城市裡保護和平。」

如果修改問題為「偶像團體原子少年是誰？」，ChatGPT會直接回答「不知道是誰」，同時表示「因為我是一個語言模型，並沒有查閱任何有關最新消息的能力」，只能提供已經在資料庫中的答案。

談到AI模型會不會被訓練得越來越聰明，有一天發生「科技反噬」危機，壹哥倒認為現階段不用想那麼多，AI要超過人腦需要更長時間、更龐大資料訓練，目前應該對科技保持開放態度，「張開雙手歡迎它」。

對於某些難以回答的問題，ChatGPT提供的答案相當有趣。記者實測詢問「收到前女友傳來的簡訊怎麼辦？」，ChatGPT建議「先檢查一下自己的感受，看看自己是否還有與前女友保持聯繫的意願」，如果有意願就重新建立聯繫；如果感到不舒服或不安，可以不回覆簡訊，或告訴前女友不希望再收到她的訊息。

值得注意的是，儘管ChatGPT回答問題的語氣宛如真人，但開發人員仍承認，有時模型會提供「看似合理但不正確或荒謬的答案」，也可能回答過於冗長。另有用戶反應出現犯罪、血腥相關的答案。

有網友在推特上詢問OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），ChatGPT是否可能永久免費？阿特曼說，由於運算成本太龐大，將在某個時間點轉為收費模式；這也意味，想嘗鮮的用戶得加快腳步了。

AI 香港 推特

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