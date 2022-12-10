iPhone 16是蘋果第一款？歐盟訂2024年底統一改用USB-C

iPhone 16傳將是蘋果首款使用USB-C的手機。（路透）

歐洲議會先前通過「單一充電介面」法案，2024年底在歐盟 境內所販售的電子產品都必須統一改為USB-C，近日歐盟也針對此法案設下最後期限，為2024年12月28日。

歐盟最新公告指出，自2024年12月28日起，所有在歐盟境內販售的電子產品，包含手機、平板、數位相機、耳機、掌上型遊戲機等，充電規格都必須統一採用USB-C，這也代表蘋果iPhone 最晚得在這個時間點將Lightning改為USB-C；至於筆電則是放寬至2026年4月28日起才適用。

先前蘋果全球行銷資深副總傑斯威克（Greg Joswiak）受訪時表示，雖然蘋果內部並不同意歐盟的議案，但也坦言「別無選擇」只能遵守規範，證實未來推出的iPhone將由現行Lightning改為USB-C。

不過目前全球約有10億人使用Lighting充電線，因此每年都能為蘋果帶來可觀的權利金，加上歐盟所公告的時間點位於2024年底，屆時可能已經推出iPhone 16，因此也有傳言指出蘋果或許會等到iPhone 16才改為USB-C。