谷歌2022全球熱搜關鍵字排行榜 冠軍是「這款遊戲」

谷歌（Google）公布年度搜尋排行榜，全球和美國的熱搜關鍵字冠軍由免費的英文猜字網頁遊戲「Wordle」拿下。（美聯社）

谷歌 （Google）每年底都會公布年度搜尋排行榜，台灣的關鍵字熱搜榜首為防疫專線「1922」，反觀全球和美國的熱搜關鍵字榜首則由免費的英文猜字網頁遊戲「Wordle」拿下。

由美國軟體工程師沃德爾（Josh Wardle）於2021年推出的日常猜字遊戲因玩法簡單又燒腦而廣受歡迎。用戶需要猜一個由5個字母 組成的英文單字，最多可以猜六次，如果字母並非屬於該單字會顯示灰色，如果字母屬於該單字但並非相關位置，會顯示金色，猜中字母及其位置則會顯示綠色，玩完便要等待隔天才有新字。

BBC報導，Wordle遊戲超夯，許多用戶想不到答案，便上谷歌求解，進而將Wordle推上搜尋冠軍。2022年搜尋最多的10個單字中有7個是Wordle的答案，包括cacao（可可豆）、homer（全壘打）、canny（精明的）、foray（涉足或突擊）、trove（寶庫）、sauté（嫩煎）與tacit（不言明的）。

此外，其他關鍵字熱搜也包括許多國際大事，英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）與烏克蘭（Ukraine）都進了熱搜前五名。

至於名人搜尋排行，強尼戴普（Johnny Depp）因與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗訴訟案而進入演員搜尋排行冠軍，緊追在後的是好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith），他因為在奧斯卡頒獎典禮上賞了主持人、喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）巴掌而登上頭條。