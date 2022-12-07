想看犯罪型影集？Netflix輸入「這串數字」有隱藏清單

網友分享快速找到犯罪型電影、影集的小技巧。（截圖自TikTok）

串流平台Netflix 上有各種類型的好片，更在今年推出不少犯罪型電影 和影集，像是《食人魔達默》（Dahmer）、《Tinder大騙徒》（The Tinder Swindler）、《我們的金髮藍眼父親》（Our Father）等片都吸引不少觀眾在網路上熱烈討論。一名觀眾也在網路上分享自己的新發現，只要輸入一串數字，就可以看到各種犯罪片清單。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在TikTok 上分享一個小技巧，讓影迷可以更快找到自己想要看的類型。打開Netflix會看見各種分類，不過點進「紀錄片」分類時，會看到的是各種風格的紀錄片，除了犯罪類型之外，也有各種名人、歷史等紀錄片。而點下「恐怖之作」時，會看到的則是殭屍片、驚悚片等等。

對於愛看《食人魔達默》、《Tinder大騙徒》這類真實犯罪紀錄片或影集的影迷來說，要找到相關類型的片不太容易。不過這名網友在分享的影片中只簡單輸入9875，就立刻調出所以相似類型的紀錄片。

這個簡單的小技巧讓所有喜歡看犯罪片的網友都很開心。有網友回應：「真的有用耶」。也有網友說這是在Netflix上找犯罪片的最佳方法，還有一名網友說：「我怎麼會現在才發現！這是重要資訊耶！」不過也有些網友說他們試了沒有用，一名網友就留言說自己輸入後還是看到清單上有《佩佩豬》（Peppa Pig）。