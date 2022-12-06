蘋果提高App Store定價彈性 更多開放指日可待

蘋果公司正在改變App Store的定價結構，讓應用程式開發商收取費用的範圍更大。（美聯社）

蘋果 公司正在改變App Store的定價結構，讓應用程式開發商收取費用的範圍更大，是該公司提供更多彈性、避免該平台招致批評的最新舉措。

蘋果6日表示，如今起始價格僅29美分，低於先前訂閱的地板價49美分、取得應用程式的最低價格99美分，而最高價位可以設為1萬美元。相形下，當前最高價的水準為999.99美元。蘋果也將提供軟體開發商在不同國家、依不同匯率 設定價格的新選項。

App Store總共新增700個新價位，但最高的前100個價位需蘋果的批准。新的定價結構會在自動續訂時立即生效，明年春季將擴及一般應用程式，以及應用程式內購。開發人員也可以加進尾數四捨五入的設定，讓應用程式的費用為1美元或10美元，而非0.99美元或9.99美元。

蘋果在聲明中強調：「App Store的商業和支付系統，為開發商提供了一套不斷擴展的功能和工具以發展他們的業務，從順暢的結帳流程和透明的票據通知，到強健的宣傳推廣工具、稅務及防止欺詐的服務，以及退款管理。」

此舉是App Store一大更新。該平台自2008年推出以來便強調其簡潔性，近年來卻因此遭開發商和監管機構抱怨蘋果政策過於嚴格。蘋果對應用程式購買收取多達30%的佣金，也引發強烈抗議，包含馬斯克也對此不滿。

蘋果去年與美國小型開發商提起的集體訴訟，達成和解，增加額外的價格點便是這項和解協議的一環。蘋果也對App Store搜尋進行調整，並讓開發商在應用程式遭平台拒絕時，更容易上訴。

此外，美國可能準備立法，迫使蘋果允許旗下裝置繞過App Store來安裝應用程式，可能引發進一步的改變。若引進新的選項和工具，有助App Store維持對開發人員的吸引力。在上個會計年度，蘋果從包括App Store在內的服務事業獲得超過780億美元的營收。