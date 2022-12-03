我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／梅西黃金左腳再發功 擠進金靴射手榜

防長撂重話：美正處於與中國競爭的轉點 不會讓北京重塑世界秩序

爛廣告亂入讓人怒 YouTube三大招教你「調整廣告內容」

聯合新聞網／即時報導
有媒體教導3大招可以適度調整YouTube廣告內容及消除廣告的方法，不用再看到「爛廣告入侵」。（翻攝自YouTube Blog）
有媒體教導3大招可以適度調整YouTube廣告內容及消除廣告的方法，不用再看到「爛廣告入侵」。（翻攝自YouTube Blog）

現代人一心多用，邊看影集影片邊做其他事，有時還調2倍速度看「更快的」內容，像是觀看YouTube影片時，常遇到中間有廣告穿插亂入，會讓耐心度大減，若看到與自己無關興趣的廣告，當下一把火真的會上來！有媒體就教導3大招可以適度調整YouTube廣告內容及消除廣告的方法，至少能讓「脾氣」不會火速衝上來。

YouTube官方提到，廣告內容是依據閱聽者的所在國家／地區或城市，或是與正在觀看的影片有相關之資訊進行投放，另外Google也會分析閱聽者的興趣、透過該裝置（如已登入Google帳號）所進行的活動而產生個人化廣告內容，閱聽眾也有權利設定是否要觀看這些廣告內容，相關3大設定如下：

1.主動關掉不感興趣的廣告

若不喜歡YouTube當下播放的廣告內容時，可在播放期間按下左下角的「i」鍵→停止顯示此廣告，該廣告就不會再放送，但YouTube提到，仍有可能會再看到該廣告主的其他廣告內容。

可在播放期間按下左下角的「i」鍵，選擇「停止顯示此廣告」，就可以將該廣告內容關閉...
可在播放期間按下左下角的「i」鍵，選擇「停止顯示此廣告」，就可以將該廣告內容關閉。（翻攝自YouTube）

可在播放期間按下左下角的「i」鍵，選擇「停止顯示此廣告」，就可以將該廣告內容關閉...
可在播放期間按下左下角的「i」鍵，選擇「停止顯示此廣告」，就可以將該廣告內容關閉。（翻攝自YouTube）

2.提早設定不感興趣的廣告

透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌、甚至是敏感內容（如約會交友、酒類、減重、賭博等）等。

透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌...
透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌、甚至是敏感內容（如約會交友、酒類、減重、賭博等）等。（翻攝自YouTube）

透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌...
透過Google的「我的廣告中心」，閱聽眾可以在下方自由設定想看的廣告主題、品牌、甚至是敏感內容（如約會交友、酒類、減重、賭博等）等。（翻攝自YouTube）

3.訂閱YouTube Premium

前2項設定只能防止「不想看到的廣告」，但不能完全消除廣告內容，若要有好的觀影體驗，訂閱YouTube Premium才是最佳方式。YouTube提到，無論使用行動裝置、電腦或支援YouTube的智慧型電視，只要訂閱YouTube Premium後，登入YouTube帳戶，就可享受沒有廣告干擾的YouTube視聽體驗。

訂閱YouTube Premium後，登入YouTube帳戶，就可享受沒有廣告干...
訂閱YouTube Premium後，登入YouTube帳戶，就可享受沒有廣告干擾的YouTube視聽體驗。（翻攝自YouTube）

YouTube Google 減重

上一則

「詭異棕蛋」當松果 布置聖誕樹小心讓家裡都是蟲

延伸閱讀

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...
金正恩女兒公開露面後 連日高居Google搜尋前幾名

金正恩女兒公開露面後 連日高居Google搜尋前幾名
卡達「小王子」撞臉吉祥物 征服中球迷…呆萌表情包瘋傳

卡達「小王子」撞臉吉祥物 征服中球迷…呆萌表情包瘋傳
歐盟：推特和其他社媒未盡刪除仇恨言論責任

歐盟：推特和其他社媒未盡刪除仇恨言論責任

熱門新聞

外界瘋傳影片中嬌喘聲是主持人小思的聲音。(取材自抖音)

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

2022-12-01 03:26
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。（取材自Instagram）

世足賽／上半身只遮奶 前克國小姐場邊再亮大尺度看球

2022-12-02 01:43
前CIA匿名爆料自己曾在51區看過飛碟和外星人。（取材自推特）

前CIA探員臨終前曝「51區是真的」：我親眼看過外星人

2022-11-30 19:50
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
微博上一段狗狗「叫媽媽」的影片驚呆不少網友。（視頻截圖）

她半夜聽到愛犬用男音叫「媽媽」 網驚：起雞皮疙瘩

2022-11-26 22:30
狗狗被三隻牛瘋狂地用舌頭舔拭，面露驚慌的表情。（取材自推特）

影／被3隻乳牛當孩子「狂舔」黑白狗一臉懵：你們認錯了…

2022-12-02 00:54

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿

曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿