我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣新冠感染繼續飆升 住院數也看漲 若惡化戴回口罩

殺夫妻還啃臉 佛州男6年後認罪 「精障」免坐牢

瑞銀調降iPhone 14今年產量預期 估少了1600萬支

編譯葉亭均／綜合外電
瑞銀調降iPhone 14今年產量預期。（歐新社）
瑞銀調降iPhone 14今年產量預期。（歐新社）

根據瑞銀（UBS）分析師的看法，蘋果智慧手機iPhone 14系列今年產量可能比原先預期少了1,600萬支，原因是中國大陸新冠清零政策擾亂鴻海旗下富士康鄭州廠的生產，而且入門機款需求疲弱。

彭博資訊報導，瑞銀分析師將2022年下半年整體iPhone 14產量從原先預估的9,200萬支調降至7,600萬支，較2021年同期減少20%。調降產量預估的原因是鴻海面臨的生產受擾情勢，以及較低階款iPhone 14需求走軟。瑞銀對本季的預估是市場最悲觀之一，此時關於中國大陸是否會鬆綁防疫封控措施的不確定性環伺。

由陳星嘉（Grace Chen）為首的瑞銀分析師群在12月1日的報告中表示：「重要的是觀察iPhone 14 Pro和Pro Max拉長的到貨等待期是否影響需求。蘋果和鴻海能解決鄭州問題的速度，是2022年第4季與2023年第1季產量的關鍵。」

彭博資訊本周稍早報導，鄭州廠的動盪情勢可能會導致iPhone Pro系列手機產量短少600萬支。蘋果已經將今年新手機產量目標調降至約8,700萬支，低於先前預估的9,000萬支。

瑞銀說，蘋果可能要求和碩與立訊等以往聚焦生產較低階iPhone機款的組裝廠生產更多高階款，來應付年終購物旺季的需求。分析師群表示，若果真發生轉單，鴻海在iPhone的組裝占比可能從今年的70%至75%，明年下滑至65%至70%。

iPhone 鴻海 蘋果

上一則

正妹球迷「鏡頭比YA」5秒影片暴紅 網友直呼：勝利女神

延伸閱讀

彭博：蘋果開始註冊商標 預示MR頭戴裝置即將亮相

彭博：蘋果開始註冊商標 預示MR頭戴裝置即將亮相
中國疫情動亂 衝擊iPhone生產

中國疫情動亂 衝擊iPhone生產
鴻海鄭州廠事件衝擊產量 iPhone 14 Pro要等37天才到貨

鴻海鄭州廠事件衝擊產量 iPhone 14 Pro要等37天才到貨
彭博：鄭州廠干擾恐導致iPhone 14 Pro產量少600萬支

彭博：鄭州廠干擾恐導致iPhone 14 Pro產量少600萬支

熱門新聞

外界瘋傳影片中嬌喘聲是主持人小思的聲音。(取材自抖音)

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

2022-12-01 03:26
26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)

狂男與320匹狼「同吃同住7年」互動超親密百萬人嚇傻

2022-11-24 20:01
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)

住旅館當心「床蝨」叮咬 資深員工透露這幾處最需注意

2022-11-25 00:43
前CIA匿名爆料自己曾在51區看過飛碟和外星人。（取材自推特）

前CIA探員臨終前曝「51區是真的」：我親眼看過外星人

2022-11-30 19:50
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
微博上一段狗狗「叫媽媽」的影片驚呆不少網友。（視頻截圖）

她半夜聽到愛犬用男音叫「媽媽」 網驚：起雞皮疙瘩

2022-11-26 22:30

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多