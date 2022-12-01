彭博：蘋果開始註冊商標 預示MR頭戴裝置即將亮相

蘋果正加快混合實境頭戴式裝置的開發進度。(取材自Appleinsider)

蘋果 正加快混合實境頭戴式裝置的開發進度。知情人士透露，蘋果已將其搭載的軟體改名，且在多國提前註冊商標。如此預作準備，顯示出這款裝置快要亮相的跡象，屆時將成為該公司自2015年推出Apple Watch以來的首個重大新品。

彭博引述知情人士報導，蘋果計劃最快明年推出這款頭戴式裝置，並搭載專屬的作業系統，以及為第三方軟體設立的應用程式商店，蘋果近期在內部已將作業系統的名稱從「realityOS」易名為「xrOS」。

這個名稱似乎是肯定了這款頭戴式裝置具備的功能，「XR」代表延展實境（extended reality），是擴增實境（AR）和虛擬實境（VR ）的大集合。

報導指出，與此同時，有家秘密的空殼公司Deep Dive，正在多個國家註冊「xrOS」的商標，同時試圖在美國進行。若該公司幕後其實就是蘋果，意味蘋果正考慮讓「xrOS」也成為公開的名稱。

Deep Dive今年3月首次在瑞士申請「xrOS」的商標，近期則擴大到英國、以色列、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭、菲律賓、澳洲 、日本、加拿大、歐盟。9月，一家代表Deep Dive的法律事務所，針對一家不相干的陸企3月在美國的xrOS商標申請，提出反對。

這家空殼公司的商標聲明中，在該商品分類寫「頭戴顯示器」，且該裝置提供「VR和AR的體驗」，這和去年用在原有商標「realityOS」是屬於同個分類。

透過空殼公司在多個國家註冊商標，是蘋果建立品牌常見的策略。不過，從瑞士開始註冊商標的決定，有點不像蘋果平時的作風。蘋果一般都是在牙買加、列支敦斯登、千里達及托巴哥等較難讓大眾取得資料的國家，註冊商標。

例如，蘋果近期註冊iPhone 14 Pro動態島商標的地方就是在牙買加。不過，申請「Reality One」、「Reality Pro」（這兩者可能是頭戴式裝置的名稱）、「realityOS」的文件，也都可以在網路上取得。知情人士透露，在這些申請文件背後的公司，就是蘋果。

蘋果代表不願對此置評。