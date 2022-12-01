我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把非裔女客名字寫成「猴子」馬州星巴克員工遭停職

紐約法拉盛日間中心 遭聯邦控詐欺

彭博：蘋果開始註冊商標 預示MR頭戴裝置即將亮相

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果正加快混合實境頭戴式裝置的開發進度。(取材自Appleinsider)
蘋果正加快混合實境頭戴式裝置的開發進度。(取材自Appleinsider)

蘋果正加快混合實境頭戴式裝置的開發進度。知情人士透露，蘋果已將其搭載的軟體改名，且在多國提前註冊商標。如此預作準備，顯示出這款裝置快要亮相的跡象，屆時將成為該公司自2015年推出Apple Watch以來的首個重大新品。

彭博引述知情人士報導，蘋果計劃最快明年推出這款頭戴式裝置，並搭載專屬的作業系統，以及為第三方軟體設立的應用程式商店，蘋果近期在內部已將作業系統的名稱從「realityOS」易名為「xrOS」。

這個名稱似乎是肯定了這款頭戴式裝置具備的功能，「XR」代表延展實境（extended reality），是擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的大集合。

報導指出，與此同時，有家秘密的空殼公司Deep Dive，正在多個國家註冊「xrOS」的商標，同時試圖在美國進行。若該公司幕後其實就是蘋果，意味蘋果正考慮讓「xrOS」也成為公開的名稱。

Deep Dive今年3月首次在瑞士申請「xrOS」的商標，近期則擴大到英國、以色列、馬來西亞、墨西哥、烏克蘭、菲律賓、澳洲、日本、加拿大、歐盟。9月，一家代表Deep Dive的法律事務所，針對一家不相干的陸企3月在美國的xrOS商標申請，提出反對。

這家空殼公司的商標聲明中，在該商品分類寫「頭戴顯示器」，且該裝置提供「VR和AR的體驗」，這和去年用在原有商標「realityOS」是屬於同個分類。

透過空殼公司在多個國家註冊商標，是蘋果建立品牌常見的策略。不過，從瑞士開始註冊商標的決定，有點不像蘋果平時的作風。蘋果一般都是在牙買加、列支敦斯登、千里達及托巴哥等較難讓大眾取得資料的國家，註冊商標。

例如，蘋果近期註冊iPhone 14 Pro動態島商標的地方就是在牙買加。不過，申請「Reality One」、「Reality Pro」（這兩者可能是頭戴式裝置的名稱）、「realityOS」的文件，也都可以在網路上取得。知情人士透露，在這些申請文件背後的公司，就是蘋果。

蘋果代表不願對此置評。

蘋果 VR 澳洲

上一則

世足賽／住沙漠太貴 大量球迷跨國「搭機通勤」觀戰

延伸閱讀

等待非農就業數據 道指回吐漲幅

等待非農就業數據 道指回吐漲幅
不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片
不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片
與庫克和解了 馬斯克赴蘋果總部 說推特不會被下架

與庫克和解了 馬斯克赴蘋果總部 說推特不會被下架

熱門新聞

26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)

狂男與320匹狼「同吃同住7年」互動超親密百萬人嚇傻

2022-11-24 20:01
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)

住旅館當心「床蝨」叮咬 資深員工透露這幾處最需注意

2022-11-25 00:43
前CIA匿名爆料自己曾在51區看過飛碟和外星人。（取材自推特）

前CIA探員臨終前曝「51區是真的」：我親眼看過外星人

2022-11-30 19:50
外界瘋傳影片中嬌喘聲是主持人小思的聲音。(取材自抖音)

抖音世足轉播賽突出現「神祕嬌喘聲」網瘋猜是21歲主播

2022-12-01 03:26
飼主看著沒有要起身讓座的狗狗表示：「阿我要坐哪？」。(取材自Tik Tok)

沙發被塞爆死不讓座 狗狗眼神示意：馬麻妳坐地上

2022-11-27 20:46
微博上一段狗狗「叫媽媽」的影片驚呆不少網友。（視頻截圖）

她半夜聽到愛犬用男音叫「媽媽」 網驚：起雞皮疙瘩

2022-11-26 22:30

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬
華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅