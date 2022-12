與庫克和解了 馬斯克赴蘋果總部 說推特不會被下架

億萬富豪馬斯克 與蘋果 執行長庫克周三(30日)在蘋果總部會面,馬斯克事後透露,蘋果從未考慮過把推特 從app商店下架,雙方化解了誤解。這也顯示兩大科技公司之間醞釀中的戰爭獲得了平息。

馬斯克在推特貼出一段影片,內容顯示蘋果總部園區Apple Park中的一個池塘,還短暫出現馬斯克和庫克的影子。他同時標註「謝謝庫克帶我來蘋果漂亮的總部」。

