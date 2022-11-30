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與庫克和解了 馬斯克赴蘋果總部 說推特不會被下架

編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克表示，蘋果公司沒有要將推特從應用程式商店下架。（路透）
億萬富豪馬斯克表示，蘋果公司沒有要將推特從應用程式商店下架。（路透）

億萬富豪馬斯克蘋果執行長庫克周三（30日）在蘋果總部會面，馬斯克事後透露，蘋果從未考慮過把推特從app商店下架，雙方化解了誤解。這也顯示兩大科技公司之間醞釀中的戰爭獲得了平息。

馬斯克在推特貼出一段影片，內容顯示蘋果總部園區Apple Park中的一個池塘，還短暫出現馬斯克和庫克的影子。他同時標註「謝謝庫克帶我來蘋果漂亮的總部」。

在兩人會面的幾小時之後，馬斯克貼文說，雙方「有良好的對話」，「此外，我們解決了有關推特可能會被App Store（蘋果應用程式商店）下架的誤解。提姆（庫克）明白地說蘋果從來沒考慮這樣做」。

這段話迥異於馬斯克在本周稍早推文批評蘋果公司和庫克的內容，當時他表示蘋果「威脅讓推特不再留在其App Store」，而蘋果將不會告訴推特原因。馬斯克還批評蘋果減少對推特投放廣告，甚至貼圖暗示蘋果討厭美國的言論自由。

根據彭博資訊報導，蘋果和推特的代表人士會頻繁會見討論app相關問題與發展，而蘋果對其他主要第三方服務業者也都採用這個策略。

蘋果公司並未回覆彭博的置評請求。

蘋果 馬斯克 推特

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