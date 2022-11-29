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挑戰英特爾與輝達？亞馬遜推新晶片進軍高效能雲端運算

編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜雲端服務部門Amazon Web Services （AWS）。 路透
亞馬遜雲端服務部門Amazon Web Services （AWS）。 路透

亞馬遜雲端運算部門正推出新晶片，設計目的是驅動最高階的運算，支援像是天氣預測與基因測序等任務。

亞馬遜的AWS部門28日表示，將讓客戶租用仰賴其最新版Graviton晶片的運算算力。管理AWS多數工程團隊的高級副總裁狄桑提斯（Peter DeSantis）在受訪時表示，這款產品是產業要邁向高效能運算更容易取得的跳板。

這款最新晶片是亞馬遜努力打造更多軟體以支援其龐大資料中心的最新成果，這些資料中心為AWS的服務提供動力。亞馬遜表示，自行設計晶片將讓客戶獲得比採用英特爾、輝達或超微等公司打造的處理器更節省成本的運算力。

此舉也代表AWS直接與英特爾、輝達和超微這些晶片公司競爭，而這些晶片公司同時也是AWS的最大供應商。狄桑提斯說，這些晶片業者依然是「很棒的合作夥伴」，而AWS計劃繼續採用這些業者生產的晶片為客戶提供高效能運算服務。

AWS在2015年收購晶片公司Annapurna Labs，投入自研晶片，起初是聚焦於較簡單的運算任務，像是為網頁提供骨幹，如今在28日登場的AWS re:Invent大會上宣布進軍高效能運算，是要展現亞馬遜內部的技術能夠與業界領導企業的晶片並駕齊驅。

能夠運算天氣模式與模擬賽車空氣動力學的電腦，是由最先進半導體所運作的最具威力系統之一。這些晶片通常是由英特爾、輝達和超微所供應，安裝在企業、政府部門和學術機構自家資料中心內的昂貴電腦系統中。

狄桑提斯說，AWS的Graviton處理器最新版本Graviton3E，將具有高效能電腦所需計算類型當前版本晶片運算能力的兩倍。若結合其他AWS的技術，新的產品將比前一代效能提升20%。但亞馬遜並未透露，何時將提供基於這款新晶片的雲端運算服務。

晶片 亞馬遜 雲端

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