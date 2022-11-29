蘋果推Oceanic+ App 讓智慧表變身潛水電腦

智慧手表Apple Watch Ultra。(歐新社)

蘋果公司宣布，適用於休閒潛水員的Oceanic+ App 已透過App Store推出，搭配Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Ultra的全新深度計和水溫感測器，能讓智慧手表變身潛水電腦，可用於最深40公尺的潛水。

蘋果發布新聞稿指出，Oceanic+ App由美國專業潛水裝備品牌Huish Outdoors與蘋果合作設計，使用者可以自訂Apple Watch Ultra的「動作」按鈕，在潛水前將Oceanic+ App啟動至螢幕上；潛水期間，按下「動作」按鈕將標記指南針方位。

在潛水計畫功能中，使用者可以設定水面時間、深度和氣體，Oceanic+將藉此計算免減壓時間，可用於決定潛水員在特定深度的時間限制。計畫功能也整合潮汐、水溫等潛水條件，甚至包含來自社群的最新資訊，例如能見度和水流。

觸覺回饋功能讓手表透過一系列振動輕點使用者手腕，潛水員即使透過7公釐厚的潛水衣，也能在水下感受到通知。

在潛水後，Apple Watch Ultra上將自動顯示GPS進出位置等資料以及潛水檔案摘要。

Huish Outdoors執行長惠斯（Mike Huish）表示，「我們的首要目標之一，是維持其使用的直覺性。知道如何使用Apple Watch，等於知道如何使用這款潛水電腦，因為裝置以使用者能理解的簡潔格式溝通資訊。」