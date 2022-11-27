曾揚言打敗特斯拉 這名超強駭客委身馬斯克來改善推特

曾揚言打敗特斯拉自駕系統的知名駭客霍茲，將為推特工作12周。（路透）

在推特 執行長馬斯克 要求員工必須賣命工作後，曾揚言打敗特斯拉 自駕系統的知名駭客霍茲（George Hotz）認同這個理念，在推特上發文表達想為馬斯克工作的意願，力拚在三個月內改善推特網站的搜尋功能。

Searchenginejournal報導，霍茲承諾在擔任12周的實習生期間「修復」推特的搜尋系統，並推出全新的功能，例如在按讚的推文中搜尋的能力。馬斯克回覆，「好啊，我們來談」。如今霍茲已成為推特最新的實習生。

他計畫修復推特搜尋功能的長期問題，像是不用打出完整的字詞，便能讓推特出現相關搜尋結果。他也打算移除登出用戶瀏覽搜尋結果時出現的彈出式通知，因為他認為「這些東西摧毀了網際網路」。他認為只要他能在實習時間內辦到，就算是取得勝利。

霍茲因成為實現iPhone越獄（透過系統漏洞等方式獲取iOS系統最高權限）的全球第一人而聲名大噪，當時他年僅17歲，後來又因破解PlayStation3遭Sony提告。顯然他在既有平台引進新功能這種事情，經驗非常豐富。

然而，霍茲最有名的事蹟當屬他先前批判馬斯克，拒絕為特斯拉工作，還宣稱他可以打造出比特斯拉更好的自駕系統。他10月底才剛離開他創辦的自駕公司Comma.ai，他在離職聲明中說，隨著這家新創擴大規模，成為一家以消費者為中心的永續企業，Comma.ai需要的是新風格的領導者。

Comma.ai旨在打造可以加裝在既有車輛的駕駛輔助技術，有別於特斯拉電動車是以內建的方式。而Comma.ai揚言其駕駛輔助技術能辦到的事，引發特斯拉痛斥「缺乏廣泛工程驗證能力的個人或小公司，極為不可能生產出能部署量產車輛的自駕系統」。TechCrunch指出，Comma.ai駕駛輔助開發工具目前售價1999美元，該公司宣稱能這套系統能相容逾200款車型，並致力於將其打造成消費產品。

如今，霍茲和馬斯克兩人似乎選擇暫時放下過往的恩怨，為了共同利益而打造更佳的推特搜尋引擎。