我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

世足賽／西班牙vs德國 1:1和局

送藥到腦部 開發蘋果Face ID原班人馬開發微型機器人

編譯林奇賢／綜合外電
新創Bionaut Labs開發的微型機器人，長度僅幾毫米、並擁有強力的微型磁鐵。（圖片擷自Bionaut Labs）
新創Bionaut Labs開發的微型機器人，長度僅幾毫米、並擁有強力的微型磁鐵。（圖片擷自Bionaut Labs）

孕育蘋果Face ID的團隊，正在開發將藥物送入大腦的微型機器人，透過磁力推進來控制，對抗難以治療的罕見疾病。鑒於他們過去擁有實績，以及目前開發技術的潛力無窮，投資人因而挹注資金，看好他們前景可期。

金融時報（FT）報導，新創Bionaut Labs在第二輪籌資獲得4,320萬美元。最大金主是Khosla創投公司，並有七家新公司參與這輪籌資，包含以色列Deep Insight、加拿大的六十度資本公司。這些資金將用於該公司第一次臨床試驗，以證明這些機器人安全有效。

Bionaut Labs開始測試將藥物送進大腦，來治療一種名為Dandy-Walker症候群的罕見嬰幼兒神經疾病。

這些長度僅幾毫米、擁有強力微型磁鐵的機器人，會從後腦勺注射進體內。接著，在外部控制系統的磁力推動下，這些機器人會前往目標區域以釋放藥物，然後回到針頭，再被取出來。

該公司最終目標是利用這項技術，來對抗更棘手、更常見的疾病，例如帕金森氏症、杭丁頓氏舞蹈症候群、阿茲海默症，以及中風

Bionaut Labs現任執行長施皮格爾馬赫（Michael Shpigelmacher），攜手麥佐斯（Aviad Maizels），創立了這家公司，因為他想要做比消費電子產品「更有意義的事」。這兩人先前共同創辦的以色列3D感測器公司PrimeSense，在2013年以4億美元的價碼賣給蘋果，為iPhone的Face ID提供技術。

施皮格爾馬赫指出，這些遠距控制的機器人有成為「平台」的潛力，為治療大腦、中樞神經系統及其他領域的疾病打開一條道路，追求「難以企及的終極目標」，也可以透過活體組織檢查來診斷疾病。

以色列 蘋果 中風

上一則

德國博物館483枚古金幣遭竊 損失數百萬歐元

延伸閱讀

談藝／紐約大都會博物館 一覽藝術家的「秋景」

談藝／紐約大都會博物館 一覽藝術家的「秋景」
醫藥／身體一碰就痛 竟是患「公主病」

醫藥／身體一碰就痛 竟是患「公主病」
馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機
鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減

鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減

熱門新聞

美國紐約市甘迺迪國際機場的一位運輸安全局探員16日在X光掃描機發現一隻橘色虎斑貓困在托運行李內，隨即把牠安全地弄了出來。（照片翻攝：TSA / nbcnews.com）

橘貓困在托運行李內 X光掃描機讓牠驚險躲過可能的悲劇

2022-11-23 05:38
一名女子在河岸邊遛狗時，發現岸邊有一塊浮木，好奇過去看竟然發現這根浮木竟長出人類的嘴巴，嚇得她拍下照片上傳到社群網站上。 (取材自推特)

海邊散步驚見「漂流木長出人嘴」 專家：碰到恐癱瘓

2022-11-21 01:40
若被床蝨叮咬，會出現紅腫發癢、影響睡眠等症狀。(影片截圖)

住旅館當心「床蝨」叮咬 資深員工透露這幾處最需注意

2022-11-25 00:43
26歲王姓男子多年前開始救助受傷的野狼，成立野生動物保護站來收容這些狼，目前已經累積收容了320隻，男子也成了這群狼的「狼王」，狼群都會主動來撒嬌合影。(影片截圖)

狂男與320匹狼「同吃同住7年」互動超親密百萬人嚇傻

2022-11-24 20:01
一名新婚女子跟丈夫日前快樂的出國度蜜月，在沙灘遊玩時剛走到海裡就感受到腳底刺痛不堪，沒幾秒腳就腫脹發白劇烈疼痛，原來是踩到了「世界最毒魚」。 (截圖自影片、取材自臉書＠／Daniel Brown)

人妻踩到「世界最毒魚」腳腫2倍變藍白色 蜜月全毀了

2022-11-22 22:49
美國科技業最近一波裁員潮中，數百名在美國拿工作簽證的外國人也遭波及。（歐新社）

科技業裁員潮殃及外國人 找不到新工作就得限期離美

2022-11-21 23:13

超人氣

更多 >
上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
跳樓身亡華女 同鄉辦追思會

跳樓身亡華女 同鄉辦追思會