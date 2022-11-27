送藥到腦部 開發蘋果Face ID原班人馬開發微型機器人

新創Bionaut Labs開發的微型機器人，長度僅幾毫米、並擁有強力的微型磁鐵。（圖片擷自Bionaut Labs）

孕育蘋果 Face ID的團隊，正在開發將藥物送入大腦的微型機器人，透過磁力推進來控制，對抗難以治療的罕見疾病。鑒於他們過去擁有實績，以及目前開發技術的潛力無窮，投資人因而挹注資金，看好他們前景可期。

金融時報（FT）報導，新創Bionaut Labs在第二輪籌資獲得4,320萬美元。最大金主是Khosla創投公司，並有七家新公司參與這輪籌資，包含以色列 Deep Insight、加拿大的六十度資本公司。這些資金將用於該公司第一次臨床試驗，以證明這些機器人安全有效。

Bionaut Labs開始測試將藥物送進大腦，來治療一種名為Dandy-Walker症候群的罕見嬰幼兒神經疾病。

這些長度僅幾毫米、擁有強力微型磁鐵的機器人，會從後腦勺注射進體內。接著，在外部控制系統的磁力推動下，這些機器人會前往目標區域以釋放藥物，然後回到針頭，再被取出來。

該公司最終目標是利用這項技術，來對抗更棘手、更常見的疾病，例如帕金森氏症、杭丁頓氏舞蹈症候群、阿茲海默症，以及中風 。

Bionaut Labs現任執行長施皮格爾馬赫（Michael Shpigelmacher），攜手麥佐斯（Aviad Maizels），創立了這家公司，因為他想要做比消費電子產品「更有意義的事」。這兩人先前共同創辦的以色列3D感測器公司PrimeSense，在2013年以4億美元的價碼賣給蘋果，為iPhone的Face ID提供技術。

施皮格爾馬赫指出，這些遠距控制的機器人有成為「平台」的潛力，為治療大腦、中樞神經系統及其他領域的疾病打開一條道路，追求「難以企及的終極目標」，也可以透過活體組織檢查來診斷疾病。