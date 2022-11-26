iPhone升級LINE更新傳災情「當機又耗電」 達人2招破解　

許多網友將iPhone升級iOS 16.1.1系統，同時LINE也一併更新到12.19.0版本後，LINE卻容易當機。（圖／ingimage）

最近有網友發現，iPhone 升級iOS 16.1.1系統，同時LINE 也更新到12.19.0版本後，LINE卻容易當機，災情不斷，讓許多網友有感，對此3C達人提供2招緊急自救法。

有網友在PTT「iOS板」發文表示，近日他把iPhone手機更新至16.1.1版本，也順便把LINE也更新至12.19.0，「才知道LINE已當掉，或是卡住畫面，這時候需要重開LINE才有用。」原PO補充不管重裝LINE、重刷iOS也是一樣，甚至重置鍵盤也是，因此詢問網友「不知道有沒有人也是這樣當機狀況呢？」

災情曝光後，網友紛紛抱怨「我也是，LINE當機頻率變高、很耗電，重安裝以後好像好一點，繼續觀察」、「我i13 Pro也是，背景重新開啟App就卡死」、「iPhone11 16.1.1隨機當+耗電+燙，直接刪掉LINE就都正常了」、「原來不是只有我」、「字常打到一半卡住」、「打好的訊息要傳送時就被吃掉」。

據台媒報導，在LINE未釋出新版本排除狀況前，3C達人Tim哥也分享2方法自救，若遇到App異常閃退或當機的話，最基本就是重新開機，記得把後台程式也關掉，看看機況是否有大幅改善；如果App仍持續當機，不妨卸載再重新安裝。

特別注意在操作上述2招前，務必先把資料備份起來，以防重要聊天訊息消失。至於備份路徑為：設定→聊天→備份聊天紀錄。