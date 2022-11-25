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路透：鴻海鄭州廠iPhone恐減產30% 清零加速生產線外移

路透：鴻海鄭州廠iPhone恐減產30% 清零加速生產線外移

編譯林奇賢、記者吳凱中／即時報導
路透指出，鴻海鄭州廠11月的iPhone產量將減少三成以上。（路透）
路透指出，鴻海鄭州廠11月的iPhone產量將減少三成以上。（路透）

路透報導，鴻海集團鄭州廠經歷員工抗議事件，超過2萬名員工離開，將導致這座工廠11月iPhone出貨量可能進一步減少。消息人士透露，11月產量將下滑三成以上，目前看來本月底前「不可能」恢復全能生產。

路透引述消息人士的話報導，在鴻海鄭州廠經歷員工抗議事件後，這座工廠11月iPhone產量將減少至少三成，對此，鴻海集團不予置評。

據了解，鴻海鄭州廠離職的員工大多為新進臨時派遣工，正式員工較無影響，因此對鄭州廠生產沒有太大影響。

路透指出，鴻海鄭州廠10月底面臨大批員工出走時，當時內部估計11月產量受影響的幅度最多30%，如今在員工抗爭、新進員工離開後，內部預估11月產量受影響的幅度超過30%。

報導指出，消息人士透露，鄭州廠是iPhone 14 Pro高階機種生產重鎮，現已不太可能依原定預估時程在11月底恢復全能生產，至於何時能恢復正常，要看新冠疫情、防疫政策與最新一波抗爭的發展。路透表示，鴻海集團並未立即發表回應。

這位消息人士也說，「公司能做的防疫措施就這麼多了，這個問題（嚴格的防疫規定）已經有一段時間，也是每個人面對的問題」，鄭州廠其實是中國清零防疫政策下的一個小縮影，清零政策可能導致生產線加速外移。

蘋果之前發布聲明指出，防疫措施暫時影響位於鄭州的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max主要組裝工廠生產，當地工廠目前以顯著減少的產能運作。目前估計相關出貨量將低於先前預期，顧客需等待較長時間才能收到新產品。

另外，紐約時報25日引述北京政治分析人士吳強說，若中國當局繼續執行清零，還有別的工廠也會出現這種情況，富士康只是個開始，他表示，這是中國這種生產模式，包括中國全球化關係的崩潰。「我們看到富士康就是中國模式的破產。」

反彈不僅限於鄭州而已，華南地區的廣州市，被封控的海珠區約180萬人，多數是紡織廠勞工，他們工時長薪資低，被封控沒法上工沒收入連飯都沒得吃，於是網上流傳的影片顯示，抗議者與警察發生衝突。

鄭州 鴻海 防疫

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