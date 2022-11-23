我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

蘋果i14 Pro出貨等待時間史上最久 下單後最少等一周

編譯簡國帆／綜合外電
22日下單訂購iPhone 14 Pro的紐約消費者，要到12月30日才能拿到。（歐新社）
22日下單訂購iPhone 14 Pro的紐約消費者，要到12月30日才能拿到。（歐新社）

彭博資訊報導，在美國年底購物旺季開跑之際，蘋果最高價iPhone 14機種在美國市場的出貨等待時間，正拉長到分析師形容為「史上最久」的程度，可能抑制蘋果本季銷售，並威脅蘋果的股價漲勢。

蘋果網站的資訊顯示，22日下單訂購iPhone 14 Pro的紐約消費者，要到12月30日才能拿到。瑞銀的報告指出，截至上周，iPhone 14 Pro的出貨等待時間約為34周，逼近史上最久。

中國防疫封控措施正影響當地工廠營運，致使iPhone 14高階機種出貨延遲，可能使分析師調降對蘋果本季獲利的預估，而蘋果本季獲利約35%到40%都來自iPhone銷售。這反過來可能對蘋果股價造成進一步下壓。蘋果發言人未針對出貨等待時間立即置評。

Miller Tabak+公司首席市場策略師麥利指出，這可能使蘋果遭遇更多逆風。他說，消費者的財務已因食品和能源價格上漲而遭受壓力，幾乎確定會在購物旺季後，對支出縮手，壓縮支出的遞延效應，果真如此，蘋果將很難在明年追回於年底購物旺季損失的銷售。

瑞銀的佛特等分析師指出，若蘋果高階機種的出貨等待時間未來幾周都沒縮短，iPhone銷售量可能低於原先預估，導致本季iPhone營收與去年同期持平，低於分析師預估的成長約2%。

Jefferies分析師假設，若iPhone供應遭干擾約三周，估計中國每防疫封控一周，就會讓蘋果營收減少10億美元，每股盈餘減少1美分。Evercore ISI分析師估算，年底購物季的出貨等待時間拉長，可能使約30億美元的iPhone營收遞延到下季。

供應干擾已迫使蘋果罕見地10月底公布上季財報後十天，又發布更新訊息表示預估iPhone 14高階機種的出貨量將低於預期，原因是中國的防疫措施。

不過，也有分析師沒那麼擔心，因為蘋果的業績已不再完全仰賴硬體，也正擴增訂閱、服務等串流營收。而且蘋果也試圖降低對iPhone的仰賴，例如少見地提供小企業大批購買Mac電腦的優惠。

過去三個月來，分析師已調降對蘋果本季營收的平均預估1.7%，但幅度還是小於微軟、Google母公司字母及亞馬遜等公司的2.6%到6.5%。

蘋果 iPhone 分析師

上一則

要好看也要實用 沙發、餐桌、吊燈別選錯了

熱門新聞

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

2022-11-17 08:09
美國西南航空一位乘客日前把手機忘在登機門區域，機師建議地勤人員試試跳著把手機交給他。從影片可見，他從駕駛艙的機窗探出身子、彎著腰，成功接住地勤人員遞上來的手機。（照片翻攝':FACEBOOK / Southwest Airlines）

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

2022-11-18 04:47
一名網友分享兩扇廁所門外標示「H」和「D」，詢問究竟哪間才是男廁，引來網友專業回覆。 （取材自臉書）

哪個才是男廁？ 尿急找廁所 門竟標「H」、「D」

2022-11-18 23:13
TikTok上有名麥當勞員工(@shehasaproblem)分享他的發現。（取材自pexels）

從點餐看出你是什麼人？麥當勞員工分享「6顧客類型」

2022-11-18 01:35
阿姨這髮型引起網友大讚「蒲公英婆婆」。（取材自臉書爆料公社）

阿姨「蒲公英」髮型太吸睛 網笑：空氣瀏海退流行了

2022-11-19 21:54
G20領導人配偶合影，由左至右依次是歐盟執委會主席范德萊恩的先生、西班牙總理夫人、中國國家主席習近平夫人彭麗媛、印尼總統夫人伊莉亞娜、南韓總統夫人金建希、土耳其總統夫人艾米內及日本首相夫人岸田裕子。（新華社）

G20峇里島登場 各國領導人配偶比一比

2022-11-15 22:45

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」