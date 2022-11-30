手機充電線怎麼挑？有效快充 訣竅在這裡

想為iPhone有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。（取材自Apple）

用對充電線可以讓手機 充電事半功倍，信不信由你，但有科技網紅實測發現這是真的。原來想為iPhone 有效率的充飽電，也要挑對充電線，才能快速餵飽手機。

根據太陽報報導，許多手機用戶經常面臨時間急迫，需要將快沒電的手機迅速充電，但此時要注意的是手邊的充電線與插頭是否性能極佳。使用正確類型充電工具，才能替iPhone 8或更新款的iPhone機型快速充電。

根據蘋果 指出，手機用戶通常在30分鐘內可充滿高達50%的電力，但前提是使用USB-C充電線與插座，才能快速且有效率的充飽電。蘋果在2020年停止為新iPhone提供耳機與掛壁式充電器，但提供USB-C對Lightning的轉接線。

而Lightning是蘋果為iPhone特定使用的連接線，USB-C則是現今被廣泛使用的充電線系統，它跟過往我們使用的USB是不同類型，因此所需要的插座也是不同的。雖然USB仍然在許多充電線中，還可以找到相應的插座，但蘋果所生產的快充插頭只能接20W的USB-C。

還有另一個35W的快充，但價格高出許多，且iPhone目前也只能使用到29W。因此要有效快充，必須先確認自己手機的規格，以免在茫茫的插頭大海中，用錯插頭甚至影響充電效率。雖然有些人也會買充電板，省去一堆繩子的糾結，但無線充電仍沒有USB-C來得快，所以想要有效率充電還是需要USB-C轉Lightning充電線。