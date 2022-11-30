Line、FB、IG… 不愛換大頭照 曝露4性格

專家說，不經常更換社群頭像的人，讓人感到念舊又深情，是個重感情的人。(Getty Images)

幾乎每個人，每天都會使用社群 軟體，而不管是Line、FB、IG的頭像，就像自己的一張名片，這頭像的背後，就是自己內心深層的定義面，更換頭像頻率，往往也能看出一個人的個性和性情。

有沒有注意到身邊有些人，總愛將頭像一換再換，其實這是他們表現自己當下情緒的一種方式，也可以說，這些人間接患有「換頭像強迫症」。但有些人的頭像，一掛就是好幾年，這又代表什麼樣的情緒跟心態呢？

1.情緒穩定 不容易暴怒

在看大家社群頭像時，往往不會去思考，這頭像到底代表著什麼樣的背後意義跟情緒。但對於頻頻切換頭像的人，卻能明顯感覺到他們的情緒變化，而不常更換頭像的人，通常整體情緒比較穩定，較不容易暴怒。

2.個性專一 不輕易放棄

專家觀察發現，不經常更換社群頭像的人，往往有著外人難以猜透的情緒面，通常會讓人感到念舊又深情，是個重感情的人。對這些不愛換頭像的人來說，專一的情感是前提，既然選擇了就不會輕易放棄自己喜歡的樣子。尤其當初挑選頭像時，也是經過層層篩選才決定的，這也如同對待情感的態度。

3.注重感情 會為人著想

不愛換頭像的人，一方面擔心別人找不到自己。重感情的人擔心換了頭像，別人就會認不出來，也方便親朋好友能更快速的找到自己。人是以圖像記憶為主，尤其上了年紀的人使用社群軟體，如果沒有特別的備註，單憑一張照片要找到對方，是一件非常難的事。當然，頻換頭像的人可想而知有多矛盾，想要大家察覺情緒，又會讓人找不到。

4.簡單豁達 真實做自己