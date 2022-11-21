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更像MacBook？蘋果iPad新專利曝 巧控鍵盤加這個尬筆電

聯合新聞網／即時報導
蘋果日前推出M2版的iPad Pro。（美聯社）
蘋果日前推出M2版的iPad Pro。（美聯社）

蘋果Apple）隨著「解封」iPad效能，讓它擁有更多生產力工具，還能搭配鍵盤變身成「類筆電」，也因此和筆電MacBook系列的界線相當模糊。日前有媒體曝光蘋果申請一項新專利，被猜測是否真的要向筆電看齊。

據報導，美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office）日前公布蘋果申請的一項新專利，為iPad巧控鍵盤具有動態顯示區域的操控面板，可依使用情況不同而讓操控面板的虛擬按鍵有著不一樣的變化，可以是一般的鍵盤，也能變成一個虛擬的遊戲控制器，材質上可能會選用LCD或是E-Ink電子紙。

除此之外，另一張專利圖還看出，蘋果試圖將iPad巧控鍵盤之實體鍵盤上方加入一條類似蘋果MacBook Pro的Touch Bar（觸控列）的功能，如此一來就可能像先前MacBook Pro一樣，有望在Touch Bar點按、掃動或滑動，或在不同App中執行動作。

不過，目前具有Touch Bar功能的MacBook系列，只剩13吋M2版MacBook Pro，14吋與16吋都已捨棄該配置，也讓外界好奇，Touch Bar功能未來是否改為iPad「獨享」，則有待觀察。

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