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需求低迷 三星智慧手機工廠產能利用率降至新低

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子智慧手機工廠的上季產能利用率創新低。（美聯社）
三星電子智慧手機工廠的上季產能利用率創新低。（美聯社）

南韓資訊科技（IT）公司的上季工廠產能利用率都下滑，三星電子智慧手機工廠的產能利用率更創新低。

三星的財報顯示，手持裝置（ＨＰＰ）工廠第3季產能利用率為72.2%，比去年同期的80.3%下降8.1個百分點，也意味著上季十條產線中，只有七條全能運轉，為2010年來三星開始發布HPP產能利用率數據以來最低；在2010年之前，HPP被納入電訊類別，並且分開計算，但當時HPP的產能利用率達到100%。

三星影音設備裝置工廠的上季產能利用率也降至75.4%，低於一年前的79.1%。三星工廠的產能利用率下滑，正值全球需求下滑，導致存貨積累。三星目前的存貨資產比去年底增加38.5%至超過57兆韓元，DRAM和NAND快閃記憶體晶片、及IT產品的存貨價值16兆韓元。

此外，樂金電子（LGE）洗衣機工廠上季的產能利用率也降至88%，低於一年前的105%；影音設備事業的產能利用率也從96.4%陡降到81.1%。

其他家電部分，樂金的冰箱工廠上季產能利用率從去年同期的129.7%下滑到113.3%，空調設備產能利用率則略減0.3個百分點至102.9%。

據統計，南韓市值前十高企業的上季總存貨共比去年底暴增38.6%，達到139.4兆韓元。

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