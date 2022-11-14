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蘋果將「掰了充電孔」？盤點6大iPhone 15 Ultra傳言

聯合新聞網／即時報導
有傳言預計明年發表的iPhone 15不再沿用Pro Max命名，改用Ultra稱呼。 示意圖。（路透）
有傳言預計明年發表的iPhone 15不再沿用Pro Max命名，改用Ultra稱呼。 示意圖。（路透）

iPhone 14系列新機於9月上市後買氣未見衰退，預計於明（2023）年發布的下一代iPhone 15系列新機更令人期待，有傳言指iPhone 15將以iPhone 15 Ultra命名取代Pro Max。近日，有媒體整理iPhone 15 Ultra的6大預測，其中包含iPhone 15 Ultra可能取消充電接口、支援Apple Pencil應用。

《Tom’s Guide》日前統整iPhone 15 Ultra最吸睛的6大預測：

一、更快的處理器性能

iPhone 14 Pro系列搭載A16晶片，帶來相當大程度上的性能提升，iPhone 15 Ultra預期將會搭載更強大的A17晶片，傳言將首度採台積電3奈米製程，進而提高晶片性能並節省運算效能。

不過，《Tom’s Guide》提出最大問題，iPhone 15 Pro是否會與iPhone 15 Ultra使用同組晶片，或是Ultra版是否會提升核心數？有趣的是，為了區隔Pro系列機種，媒體也預期iPhone 15 Ultra可能會提升「GPU圖像處理晶片」核心數 （增加1顆），以區分iPhone 15 Pro與iPhone 15 Ultra兩款機種。

二、改用Type-C甚至直接取消充電接口

受到歐盟法規影響，蘋果被要求最晚於2024年將行之有年的Lightning改為Type-C充電接口，但媒體預估蘋果可能會搶先於明年登場的iPhone 15作出改變。

但不僅是iPhone 15 Ultra，所有iPhone 15機型都將更改為Type-C，甚至有傳言指蘋果可能會進一步「在Ultra機型上取消充電接口」，這意味著iPhone 15 Ultra必須完全依賴無線充電系統。

三、更耐用的機身

自iPhone 12以來，iPhone設計未有太多變動，但有傳言指高階款iPhone 15可能會使用鈦合金材質，比iPhone 14 Pro Max使用的不銹鋼材料更耐用、輕巧。

四、優化的相機

在相機性能上，有傳言指iPhone 15 Ultra可能會升級為潛望式鏡頭，其變焦功能更勝iPhone 14 Pro Max搭載的3倍光學變焦。

五、更多的儲存空間

在iPhone 12之前，iPhone入門款為64 GB機款，直到後來基礎門檻具備128GB儲存空間，而媒體預估iPhone 15 Ultra至少搭載256 GB儲存空間。

六、支援Apple Pencil

媒體認為三星Galaxy S23 Ultra內建S Pen功能，且三星將連續沿用該設計，因此蘋果若想打造明年iPhone 15 Ultra機型頂規配置的旗艦地位，即有可能加入Apple Pen配件應用。

iPhone 晶片 蘋果

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