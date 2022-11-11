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iPhone小白點功能如何取代？網友提這「2方法」神解決

聯合新聞網／即時報導
有人詢問「小白點」功能該如何取代，許多網友紛紛提出建議。（截自手機螢幕）
有人詢問「小白點」功能該如何取代，許多網友紛紛提出建議。（截自手機螢幕）

許多人使用iPhone時，經常會使用「輔助觸控」的小白點功能，然而有網友最近想把小白點功能關掉，想用其他方式取代小白點原本設定的快捷功能，許多網友紛紛建議多利用「控制中心」和「捷徑」取代。

一名網友在Dcard Apple版以「小白點功能取代」為題發文，表示這陣子剛換了iPhone 14 Pro，有點想要把小白點這個功能關掉，目前原PO的小白點是設定以下幾個功能：一、點兩下：鎖定螢幕；二、長按：開啟/關閉靜音（使用手機時比較直接，不喜歡從旁邊關）；三、開啟小白點後：截圖；四、開啟小白點後：使用「捷徑」功能直接錄製語音備忘錄（想要在鎖定螢幕時點小白點後直接Face ID，就可以直接開始錄音）。

而原PO目前除了第1點鎖定螢幕和第3點截圖，可以用手機兩側按鍵代替外，第2點和第4點目前好像找不到其他可以代替的方式，因此想詢問有沒有人有好的方式可以建議。

許多網友熱心建議，若想要解決語音備忘錄問題，可以採取捷徑加到鎖定螢幕的功能，或者是直接將語音備忘錄放到控制中心，直接往下滑就可以開啟。也有人表示若不想要讓小白點一直顯示，可以將它放置在控制中心，需要時再開啟即可。

有網友建議可直接將語音備忘錄放到控制中心頁面。（截自手機螢幕）
有網友建議可直接將語音備忘錄放到控制中心頁面。（截自手機螢幕）

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