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Game Over就會爆炸 Oculus創辦人開發真能殺死玩家的VR頭戴裝置

編譯周辰陽／即時報導
虛擬實境科技公司「Oculus」的創辦人拉奇（Palmer Luckey）6日在部落格發文，宣布創造了一款蓄意殺人的虛擬實境（VR）頭戴裝置，宣稱「只要你在遊戲裡死亡，就會在現實生活死亡」。（照片翻攝：Palmerluckey.com）
虛擬實境科技公司「Oculus」的創辦人拉奇（Palmer Luckey）6日在部落格發文，宣布創造了一款蓄意殺人的虛擬實境（VR）頭戴裝置，宣稱「只要你在遊戲裡死亡，就會在現實生活死亡」。（照片翻攝：Palmerluckey.com）

虛擬實境科技公司「Oculus」的創辦人拉奇（Palmer Luckey）6日在部落格發文，宣布創造了一款紀念《刀劍神域》事件（SAO Incident）的蓄意殺人用虛擬實境（VR）頭戴裝置「OQPNVG」，旨在密切連結使用者的虛擬生活與現實生活，「只要你在遊戲裡死亡，就會在現實生活死亡」。

拉奇在部落格貼文開宗明義寫到，在日本熱門輕小說與動漫《刀劍神域》（Sword Art Online）系列中，2022年11月6日正是《刀劍神域》事件發生的日子，「數以千計的VRMMORPG玩家被一名瘋狂科學家困在一場死亡死戲裡面，只能通過完全攻略逃脫」。

拉奇解釋《刀劍神域》的基本設定，如果玩家生命值歸零，大腦會被異常強力的微波轟炸，據稱會殺死他們，現實世界若有人竄改SAO的VR頭戴裝置「NerveGear」也會發生同樣的事情。

拉奇在文章述說《刀劍神域》人氣暴漲，對現實世界帶來巨大的影響，也稱自己是該系列的忠實粉絲，同時一直著迷於現實生活跟虛擬化身聯繫的想法，「你立即把風險提升到最大程度，迫使人們從根本上重新思考他們怎麼跟虛擬世界及身處其中的玩家互動。增強圖形可能讓遊戲看起來更真實，但只有嚴重後果的威脅能讓遊戲對你及遊戲裡的所有其他人感覺到真實」。

根據文章與獨立報的報導，拉奇稱好消息是他們在製造真正的NerveGear已經進行到一半，壞消息是他至今只想通了殺人的那一半。

據報導，拉奇想出用3個爆炸裝藥模組取代《刀劍神域》設定的微波發射器，並連到一個窄頻光感測器（Narrow-band photosensor）。這個機器可以偵測玩家死亡時顯示的特定紅色陰影，意味著開發人員可以輕易整合系統。一旦該紅色出現，3個模組就會爆炸，「立即摧毀玩家的大腦」。

拉奇稱，「這當然不是個完美的系統」，他稱自己有了反竄改機制的計畫，就像是《刀劍神域》的NerveGear，會讓頭戴裝置不可能移除或摧毀。即便如此，「仍有著種類繁多的故障可能在錯誤的時間發生與殺死使用者」，也還沒有親自使用過。

拉奇最後表示，雖然這項技術目前只是「一件辦公室藝術品」及「發人深省的遊戲設計未探索途徑提醒」，但也是就他所知「第一個非捏造可真正殺死使用者的VR設備例子」。他寫道，「這不會是最後，元宇宙見」。

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