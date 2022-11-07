糾結該不該等新機？iPhone 15八大謠傳特色整理

iPhone 15的有感升級特色可能包括：採用Type-C充電接頭、全面配備動態島、改用固態按鍵，以及推出潛望式鏡頭技術。(路透)

蘋果 的iPhone 15長什麼樣，要等到近一年後的2023年9月才揭曉，但根據盛傳數個月的謠言，可能比iPhone 14擁有更多有感升級。MacRumors網站整理出以下八大特色，包括iPhone用戶等待多年的功能。

Type-C充電接頭

Lightning充電線可能退場，換成Type-C，意味近期推出的Mac、iPad可與iPhone使用同一條充電線。

固態按鍵

蘋果分析師郭明錤最近說，蘋果可能以固態按鍵取代原有音量鍵和電源鍵的物理按壓機械式設計。按鍵回饋的震動感能讓使用者像是真的按到實體鍵。

全面配備動態島

iPhone 15全系列都有「動態島」，不像iPhone 14的較便宜機型仍是「瀏海」。

尺寸不變

還沒傳出iPhone 15的尺寸設計有變化，所以iPhone 15和IPhone 15 Pro會是6.1吋，iPhone 15 Plus和Pro Max是6.7吋。

潛望式鏡頭

這項技術傳聞已久，可能在2023年推出。蘋果有望因此提供5倍甚至是10倍的光學變焦能力，高於現有iPhone 14 Pro 機款的3倍。

改名

彭博資訊科技記者葛曼（Mark Gurman）說，頂規的iPhone可能改名，由Pro Max改為Ultra，與蘋果手表Apple Watch Ultra的命名一致。這讓蘋果有理由將某些功能限定在Ultra版的iPhone上，例如潛望式鏡頭。

3奈米A17晶片

iPhone 15 Pro機款可能是首款搭載台積電3奈米晶片的蘋果手機，3奈米晶片製程技術可望增加處理器效能10%到15%，耗電量降低最多30%。

更大的記憶體

iPhone 15 Pro機款的隨機存取記憶體（RAM）可能從6GB升級到8GB，以便支援潛望式鏡頭技術等新功能。