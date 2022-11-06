以後召喚蘋果Siri 不用再喊「嘿」了

蘋果的工程師據傳準備要讓召喚語音助理的口令從「嘿，Siri」（Hey Siri）縮短為「Siri」，也就是不用再先喊「嘿」。（美聯社）

未來要召喚蘋果 裝置的語音助理Siri將變得更簡便，蘋果的工程師據傳準備要讓召喚的語音口令從「嘿，Siri」（Hey Siri）縮短為「Siri」，也就是不用再先喊「嘿」。

蘋果的工程師正在研究縮短「嘿，Siri」口令的問題，雖然這看似簡單，但必須考量大量因素。彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，此舉需要對人工智慧（AI）進行大量的重新訓練以及進行基礎工程工作才能完成。

問題的其中一項環節在於，不僅需要教Siri理解自己的名字，還必須依據所有語言、口音和方言來進行調整。此外，對於語音辨識系統來說，要正確分辨較長的詞彙，會比判斷由兩個發音類似的音節所組成的單字來得更簡單。

舉例來說，要偵測由三音節組成的亞馬遜 語音助理「Alexa」會比分辨「Siri」一字來得容易，原因是字彙較長且音節抑揚頓挫清晰。

若能成功將召喚蘋果語音助理的口令縮短為「Siri」，將讓蘋果比其他數位助理業者具有更大優勢。蘋果在這方面的主要競爭同業Google 仍仰賴「OK Google」與「Hey Google」口令，隨著蘋果打算縮短召喚口令，Google也將面臨類似問題。

蘋果縮短Siri召喚口令的工作正在進行中，但在正式向大眾推出前，仍需要花一段時間。據傳縮短版的召喚口令已經在蘋果內部員工之間進行測試幾個月了，主要是為了訓練數據。

據推測，不用再喊「嘿」的Siri可能會在2023年底或2024年初推出。

此外，相關工作進展的速度緩慢，也可能是顧及蘋果公司強烈致力於使用者隱私保護。

另一方面，蘋果也試圖開放Siri與第三方的應用程式（app）和服務結合使用，讓它成為更便利的語音助理。