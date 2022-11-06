我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

中階手機才用1年 耗電凶就該換？ 內行出招：可繼續戰

聯合新聞網／即時報導
有一名使用中階款手機的網友發現，手機明明才使用一年而已，耗電問題卻異常嚴重。（示意圖／ingimage）
有一名使用中階款手機的網友發現，手機明明才使用一年而已，耗電問題卻異常嚴重。（示意圖／ingimage）

近日有名網友在PTT發問「手機開始會耗電，是代表要換機了嗎？」原PO分享目前使用的中階手機已用滿1年1個月，他回憶剛開始使用時，使用Chorme瀏覽器、YouTube等程式App偶爾會出現卡頓、閃退情形。

除此之外，他最近卻也發現手機耗電量特別明顯，檢查APP後卻沒發現異常的地方，這讓他相當困惑，請問是CPU、RAM或電池哪方面出問題？還是中階手機壽命就是1年多？

許多人聽了原PO的疑問後，紛紛直言「即使換原廠新電池，續航力也不可能回到當初」、「高階機隨便都能用個3到4年，買中階機CP值很低」、「中階機用1年就能換掉了，不用省」、「只用1年出頭就覺得續航力或效能衰退到無法接受就代表你買的不夠高階」。

不過，也有人提出不同建議，「可以先清（儲存）空間，刪少用的APP、換電池繼續戰」、「考慮重置吧～如果使用頻率很高就換電池，500次循環就有感了」、「不要邊充電邊用手機，不常用的APP直接刪」、「從APP管理或鋰電池保養下手」。

還有部分網友認為，由於系統更新可能存在bug導致耗電問題，所以勸原PO「不要更新！」，但也有另一派網友提出不同看法，直言「更新不一定是耗電，有時更新會更順、更省電」，建議原PO可以在官方釋出更新檔後再觀察其他用戶的反饋。

手機 YouTube App

上一則

11月6日星座運勢 金牛迷糊健忘 天蠍知足常樂

下一則

狗狗玩弄蟾蜍中毒「口吐白沫」還想咬 網笑：嗑藥上癮

延伸閱讀

安裝太陽能省很大 會計師解讀稅務抵免

安裝太陽能省很大 會計師解讀稅務抵免
充電撇步曝 他的iPhone電池健康度100% 反向操作真有差

充電撇步曝 他的iPhone電池健康度100% 反向操作真有差
路透：特斯拉Cybertruck 將在明年底開始量產

路透：特斯拉Cybertruck 將在明年底開始量產
聯邦能源部電池帶計畫 喬州獲撥款

聯邦能源部電池帶計畫 喬州獲撥款

熱門新聞

怎麼防止浴廁發霉，大家狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

2022-11-01 08:43
洗衣服時遇到有拉鍊的衣物究竟該拉上還是打開？專家界一致認同相同作法「不損傷其他衣物」。 （圖／ingimage）

洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

2022-11-03 23:44
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖。（取材自Ingimage）

擁26公分「TOP GUN」 他悲嘆：女生都只想一夜情試車

2022-10-30 03:36
男子原本撿兔子回家想養來吃，結果越養越多暴增到百隻。（取材自微博）

天降巨富？男子撿3隻兔子養來吃 瘋狂繁殖暴增百隻擠爆

2022-11-04 21:30
一對情侶「忍不住」，直接在鬧市的餐廳上演「人與人的連結」，引起路人側目。（取材自推特）

無視路人 情侶在紐約第1大道餐廳戶外座「激情交纏」

2022-11-01 21:24
日本女模富永愛秀出和兒子相隔15年的合照，粉絲驚奇富永從未變老過。（取材自Instagram）

超凍齡 名模15年前後母子合照曝光 昔小娃長到188公分

2022-11-05 03:15

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵