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再酸蘋果等摺疊機 三星Galaxy Z Fold5傳藏祕密武器

聯合新聞網／即時報導
三星日前拍攝新廣告，嘲諷蘋果一直不斷「等待」摺疊機的到來。（取材自YouTube）
三星日前拍攝新廣告，嘲諷蘋果一直不斷「等待」摺疊機的到來。（取材自YouTube）

三星（Samsung）對決蘋果（Apple）不是一天兩天的事，日前三星再公布一段廣告影片，嘲笑蘋果仍在「等待」摺疊手機，媒體也表示，2023年推出Galaxy Z Fold5可能會多一項功能，要繼續拉大與蘋果的落差。

三星日前發布全新廣告，影片中一名男子坐在圍牆上，眺望一家疑似蘋果零售店，被手持iPhone的店員提到「不能坐在圍牆上」，而男子回答「三星那邊有可摺疊的手機和超厲害的相機。」該店員回應「我們正在『等待』這些設備的到來」，還暗指蘋果的做事風格就是「等待」，整段內容對蘋果「嘲諷滿滿」，不斷酸蘋果沒有摺疊手機、沒有太大創新。

傳出明年推出的Galaxy Z Fold5將附有S Pen筆槽更具吸睛。圖為今年...
傳出明年推出的Galaxy Z Fold5將附有S Pen筆槽更具吸睛。圖為今年9月推出的Galaxy Z Fold4。（取材自三星官網）

三星摺疊手機Galaxy Z Flip4與Z Fold4在台推出至今已2個月，其中Galaxy Z Fold4有S pen功能，能恣意在螢幕上書寫筆記，不過並未像Galaxy S22 Ultra手機內附S pen插槽，反而還要額外購買Galaxy Z Fold4手機殼，才能有S Pen收納槽，引起「星粉」微微地怨言。

不過媒體報導，三星估計到2025年，摺疊市場每年將成長80%，除了需要克服摺疊產生的摺痕問題外，再來持續讓摺疊手機變得更輕更小，另一項「祕密武器」為如何在有限的空間加入S Pen收納筆槽，也因此傳出2023年推出的Galaxy Z Fold 5有望加入S Pen收納筆槽，對星粉來說是一大福音，對蘋果則因三星手機的便利程度更具威脅性。

為了解決Galaxy Z Fold4沒有S pen筆槽的困境，三星推出立架式保護...
為了解決Galaxy Z Fold4沒有S pen筆槽的困境，三星推出立架式保護殼，可放置附S Pen筆槽。（取材自三星官網）

手機 蘋果 三星

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