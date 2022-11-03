我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

iPhone 14在中國銷量少了3成 折扣變多也難拉買氣

編譯葉亭均／綜合外電
券商的資料顯示iPhone 14在中國近期銷量不如去年同期，反映整體智慧手機市場市況不佳。(歐新社)
券商的資料顯示iPhone 14在中國近期銷量不如去年同期，反映整體智慧手機市場市況不佳。(歐新社)

華爾街券商Jefferies表示，蘋果公司最新款iPhone在中國這個全球最大智慧手機市場遭遇艱鉅情勢，最新的單周銷量比去年同期下滑三分之一。

彭博資訊報導，Jefferies由Edison Lee為首的分析師團隊在今天（4日）發表報告指出，iPhone 14四款機型在上市首38天的銷售量比iPhone 13系列少了28%，而最新的數據顯示銷量下滑幅度惡化至33%。連售價較高、原先證明較具買氣韌性的Pro機款也失去動能。

隨著消費者支出減少，全球智慧手機市場今年來大受衝擊，中國市場受傷程度尤重。三星電子還表示，在中國手機銷售下滑是拖累該公司零組件業務的原因之一。中國也將構成蘋果的供應面受阻因素，因為全球最大iPhone組裝廠鴻海旗下富士康鄭州廠為了防範疫情擴大，正實施七天靜態管理。

根據Jefferies稍早的分析，雖然中國本土品牌今年初已遭遇銷量大幅下滑的窘境，但蘋果產品維持其吸引力，在7至9月一季銷量成長5.7%。

蘋果公司的代表未對上述報導立即置評。

最新一代蘋果手機在關鍵的最初幾周銷售為蘋果年底前的生產和定價計畫定了基調。Jefferies表示，11月11日雙十一購物節的折扣顯然比去年更深、範圍更廣。隨著購物節逼近，在零售購物網站天貓上， iPhone 14的消費者可獲得人民幣400元的折扣。

Edison Lee等分析師在報告中表示：「去年在天貓的iPhone 13系列買家絕大多數都沒有獲得折扣，但今年人人都能取得折扣。即使是幾個百分點的降價也無助於提振非Pro機款的需求，原因是性價比（CP值）不具吸引力、二手手機市場成長且消費氛圍疲弱。」

蘋果 iPhone 手機

上一則

三星預測 蘋果將在2024年推出可折疊iPad

延伸閱讀

三星預測 蘋果將在2024年推出可折疊iPad

三星預測 蘋果將在2024年推出可折疊iPad
人事風暴來臨 蘋果、亞馬遜停止招聘 Lyft裁員近700人

人事風暴來臨 蘋果、亞馬遜停止招聘 Lyft裁員近700人
野村：iPhone可能破天荒降價

野村：iPhone可能破天荒降價
充電撇步曝 他的iPhone電池健康度100% 反向操作真有差

充電撇步曝 他的iPhone電池健康度100% 反向操作真有差

熱門新聞

怎麼防止浴廁發霉，大家狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

2022-11-01 08:43
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖。（取材自Ingimage）

擁26公分「TOP GUN」 他悲嘆：女生都只想一夜情試車

2022-10-30 03:36
吉林延邊有女子日前與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的。（影片截圖）

泡澡會被看光光…民宿浴缸底部居然是「全透明」

2022-10-28 03:06
有網友好奇發問「飯店旅館的熱水壺敢用嗎？」貼文掀起熱議。(取材自ingimage)

旅館哪最髒？他不敢用熱水壺 網熱議「這1物」更恐怖

2022-10-27 20:42
一對情侶「忍不住」，直接在鬧市的餐廳上演「人與人的連結」，引起路人側目。（取材自推特）

無視路人 情侶在紐約第1大道餐廳戶外座「激情交纏」

2022-11-01 21:24
有網友認為長期在歐美生活的亞裔男性，都有明顯的外貌與氣質。圖為華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

長期生活在歐美會「改變顏值」？網推測語言影響大

2022-10-29 01:31

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失