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世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

三星預測 蘋果將在2024年推出可折疊iPad

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果執行長庫克拿著平板電腦iPad產品，2018年資料照片。（美聯社）
蘋果執行長庫克拿著平板電腦iPad產品，2018年資料照片。（美聯社）

蘋果尚未進軍可折疊電子產品市場，但根據一份最新報告，蘋果可能會在幾年內推出可折疊的平板電腦iPad或筆電MacBook。

根據TheElec報導，三星行動通訊事業部與供應商開會，透露出對可折疊螢幕的市場感到樂觀。

三星行動通訊事業部認為，蘋果將在2024年前推出首款可折疊裝置，但不會是可折疊的iPhone，而是從筆電腦和平板電腦切 入可折疊裝置市場。

三星在與供應商開會時，表示該公司認為可折疊智慧手機市場到2025年的複合年均成長率將達80%。三星還說，在南韓市場，20多歲與30多歲的iPhone使用者改為使用三星可折疊智慧手機的比率，比以往高了三倍到四倍。

雖然許多人都期望出現可折疊的「iPhone Fold」，但這項技術可能尚未實現。用戶在獲得新功能時，可能會失去裝置原有的實用性，舉例來說，當前的可折疊手機笨重，難以符合蘋果的設計原則。

目前蘋果尚未宣布計劃製造任何類型的可折疊裝置。

然而在9月，有報導指出蘋果希望樂金和三星生產可折疊OLED面板，目標是生產一種螢幕沒有摺痕的可折疊裝置。

三星 蘋果 手機

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