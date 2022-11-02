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Google的AI應用程式 簡單敘述就能生成圖像 但將緩推出

編譯季晶晶／綜合外電
Google正在準備一款AI應用程式，只要簡單輸出文字敘述就能生成圖像。（路透）
Google正在準備一款AI應用程式，只要簡單輸出文字敘述就能生成圖像。（路透）

Alphabet旗下的Google正準備推出一款應用程式，消費者只要輸入幾個字，就能利用人工智慧建構圖象。

Google首席科學家Douglas Eck周三在該公司於紐約舉行的AI@活動上說，使用者透過這款應用程式只能做兩件事：以名為「城市夢想家」的功能構造建物，或以「搖晃」的功能與卡通怪物互動。這些工具將能透過Google的AI Test Kitchen應用程式取得。但他並未提供新功能的發布日期。

這種AI成像技術，用簡短的文字描述，例如泰迪熊在古埃及購物，就能生成生動畫面。但批評人士表示，所謂的生成式人工智慧技術也可以用來傳播假訊息、無償取用藝術家作品，並灌輸有害偏見埃克表示。Eck說，Google遲未推出該應用程式反映出對新興技術的擔憂。

他說：「生成式人工智慧非常強大，這一點無庸置疑。但我們也必須承認，如果不萬分小心，這項技術可能帶來的真正風險，這就是為什麼我們遲遲沒有發布。」

Google還展示了人工智慧工具的進展，這些工具有助完成編碼和音訊生成等任務，以及一個文本創建方案，作者可用來寫短篇小說。Google也宣布翻譯服務要有1,000種語言的目標，同時計劃擴展氣候和健康技術，例如水患預報。

Google 人工智慧 AI

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