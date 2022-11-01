馬斯克的推特驗證服務 每月要價8元

馬斯克說推特的驗證服務要價每月8美元。（取材自推特@elonmusk）

新任推特 老闆馬斯克 表示，推特將提供每月收費8元的優質訂閱服務，不僅驗證使用者、提高貼文可見度，而且用戶看到的廣告變少，這是他上周入主推特以來改造產品的第一步。在此同時，因為仇恨言論激增的問題，廣告巨擘艾比傑集團（Interpublic Group）建議其IPG媒體品牌代理的客戶，暫停在推特上投放付費廣告至少一周。

馬斯克周二在推特貼文說，將以「每月8元提供Blue」， 讓訂閱用戶「在回覆、標記和搜尋時獲優先權」，訂戶還可發布較長的影音剪輯片段，看到的「廣告少一半」。這個收費標準高於他以440億元收購推特之前，訂閱Twitter Bule的費用是每月4.99元，可享有包括編輯按鍵在內功能。

馬斯克也將全面改革驗證系統，讓名人、政治人物和記者能免費獲得的藍勾勾擴展到Twitter Blue訂戶。

在馬斯克努力想增加推特訂閱收入的同時，占該公司營收大宗的廣告商日益擔心他將鬆綁推特的仇恨言論審查規範。CNBC網站報導，知情人士透露，艾比傑集團建議客戶暫停在推特投放廣告，等該社群媒體 平台對維護安全和信任的計畫更加明確，觀察馬斯克能否阻止推特淪為他口中「所有人免費的地獄場景」。

另外，彭博資訊報導，逾40個倡議團隊敦促推特的大廣告客戶，如果馬斯克降低內容安全性的標準，就杯葛該平台。這些團體聯名致函蘋果、百思買（Best Buy）、可口可樂和Verizon Communication等各家公司執行長施壓，如果馬斯克允許推特充斥仇恨言論、假消息和陰謀論，這些公司應承諾不買推特的廣告。

在馬斯克入主推特的幾天後，用戶體驗發生了重大變化。根據NPR，Network Contagion Research Institue和Dataminr的研究顯示，到馬斯克10月28日完成收購交易時，種族主義和其他仇恨推文的數量激增。其他平台有人鼓勵大家到推特上散播貶低、詆毀他人的內容。這種變化趕走了一些名人用戶。

推特安全長Yoel Roth貼文討論該公司如何對抗蓄意的仇恨言論。他周一說：「我們有可以衡量的進展，移除了逾1500個帳戶，並減少讓人看到這些內容到近乎零。」