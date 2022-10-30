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蘋果M2晶片版MacBook Pro今秋等不到 傳明年3月推出

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司據傳明年3月才會推出搭載M2晶片的14吋和16吋筆電MacBook Pro。（路透）
蘋果公司據傳明年3月才會推出搭載M2晶片的14吋和16吋筆電MacBook Pro。（路透）

蘋果公司據報導要等到2023年才會推出新的Mac產品，升級搭載M2晶片的14吋和16吋筆電MacBook Pro現在預定明年第1季推出。

在蘋果主管於財報會議發言後，市場原先認為蘋果今年秋季將進行第三波產品發表的預期動搖了。在30日出爐的消息顯示，蘋果已經做決定，並且暫緩在今年發表新的Mac機款。

爆料人士「Yeux1122」30日在Naver貼文表示，供應商消息人士透露，原本預期在11月底推出的14吋和16吋MacBook Pro現在「被延後而不發表」。

這名爆料人士指出，供應鏈時間表的變化，是基於「明年初」推出而調整。據估計，新Mac筆電可能在明年3月推出。

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）也撤回他近幾周關於新搭載M2晶片MacBook Pro將在11月發表的說法，現在他表示，他被告知蘋果將在「2023年第1季」發表升級款的筆電。

這代表，蘋果現在不會試圖在年底購物旺季前推出升級款的MacBook Pro，而是等到幾個月後才發表，與2月初或3月初麥金塔作業系統macOS Ventura 13.3發表時的時間差不多。

葛曼先前在9月底表示，他相信新款Mac產品將在今年來臨，接著又在10月15日預測11月是發表時間，「近期內就會推出」，此後又在23日的時事通訊中堅持表示Mac可能會在11月推出。

然而，葛曼在29日的時事通訊中援引蘋果財報結果來佐證升級款MacBook Pro將延後，包括蘋果執行長庫克提到「配套」產品陣容和財務長梅斯特里提到預期Mac營收成長放緩。

最新款Mac產品可能包括搭載M2的14吋、16吋MacBook Pro，傳聞已久的Mac min也可能推出，預料搭載M2晶片和大幅度的外觀調整。

葛曼表示蘋果已增加內部測試，包括M2 Pro和M2 Max晶片。M2 Max顯然將把CPU核心數從10提升至12，繪圖的核心數提高最多至38個。

蘋果 晶片 營收

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