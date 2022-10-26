為遵守歐盟法規 蘋果將不情願地讓iPhone採用Type C

蘋果行銷部門副總裁喬斯維克日前證實，採用Type C接口的iPhone將問世，以遵循歐盟未來實施的規定。（美聯社）

蘋果 公司已直接證實，採用Type C連接埠的iPhone 將問世，以遵循歐盟 未來實施的規定，也就是在擁有實體充電器的情況下，在其成員國銷售的所有手機充電傳輸埠都得採用Type C介面。

蘋果行銷部門副總裁喬斯維克（Greg Joswiak）日前接受華爾街日報記者訪問時說：「顯然我們必須遵循規定，別無選擇。」歐盟法規目前要求「所有行動電話和平板都必須在2024年秋季採用Type C」連接埠。喬斯維克拒絕透露蘋果採用Type C的範圍，是否也涵蓋在歐盟以外的地區。

但喬斯維克表明，蘋果對於須因遵循法規而改變硬體標準，覺得不太高興。他在坦言必須遵循這個法規之前，用長篇大論解釋蘋果過去傾向走自己的路，並信賴其工程師，而非被迫遵循立法者制定的硬體標準。

他舉的例子包含Micro USB接口，歐盟十年前也想推動各裝置統一使用Micro USB接口，但蘋果當時不贊同這個不明智的要求，並在近10年前推出lightening連接埠，後來也成為iPhone、iPad等許多裝置的標準規格，反而是當前愈來愈少裝置採用Micro USB。

他也建議，充電器（豆腐頭）擁有可分開的充電線，在多數情況下已能解決標準化的問題，並宣稱將iPhone的連接埠從lightening改成Type C，將產生大量的電子垃圾。