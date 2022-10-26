「我本來應該死了」醫師驚呼Apple Watch救了他一命

一名醫生萬萬沒有想到Apple Watch真的救了他一命。示意圖。（圖：蘋果提供）

蘋果（Apple ）Apple Watch 的好，連醫師都認證了嗎？一名醫師日前不慎在家門外摔落地下室的坑洞中一度昏迷，沒想到醒來時竟發現警察 已在旁邊，原來是Apple Watch幫忙呼救，讓他直呼「我本來可能已經死了」。

媒體報導，一名醫師Thomas Ficho日前在家門外用清洗機刷洗戶外牆壁，踏進上頭附有蓋子的地下室通道之位置，疑似該動作不小心挪動蓋子，整個人摔進約150多公分的地下室通道內，瞬間失去知覺，此時Apple Watch啟動跌倒偵測功能，替該名醫師緊急通報911。

一名醫生不小心在清洗牆壁磚塊時，意外摔進約150多公分的地下室通道內，瞬間失去知覺。（翻攝自nbcchicago）

Thomas Ficho過了3到5分鐘後才醒來，全身相當疼痛，並看見一名警察站在家門外的草坪詢問他的傷勢，他非常驚訝警察為何會知道意外事件，警察指了一下他的Apple Watch，他才得知原來是蘋果手錶救了他一命。Thomas Ficho表示，他當時並未將iPhone與Apple Watch放在一起，沒想到Apple Watch仍會啟動「SOS 緊急服務」。

Thomas Ficho還提到自己本身非「果粉」，「我也不是蘋果狂熱分子」，而是一般PC電腦使用者，親身經歷到「被Apple Watch救了一命」後，想起有一名患者在淋浴間意外摔倒，臀部骨折無法起身，3天後才發現該名患者，但已不幸身亡。如今，他為病人配備Apple Watch來監測心律，並認為60歲以上的長者應使用Apple Watch隨時偵測自身狀態，以備不時之需。

Apple Watch偵測到使用者有嚴重跌倒的跡象，手錶螢幕會顯示畫面提示及警示聲，此時可以選擇聯絡緊急服務，或點選「我沒事」以關閉提示，當使用者沒動靜長達1分鐘時，就會自動撥打緊急服務電話。（翻攝自蘋果官網）

蘋果在Apple Watch 4起推出「跌倒偵測」功能，使用加速度計、陀螺儀等方式檢測，只要偵測到使用者有嚴重跌倒的跡象，手錶螢幕會顯示畫面提示及警示聲，此時可以選擇聯絡緊急服務，或按下數位錶冠、點一下「我沒事」以關閉提示；但Apple Watch若偵測到使用者沒有動作長達1分鐘，便會自動撥打緊急服務電話，也會向設定好的緊急聯絡人傳送使用者的位置訊息及告知對方有偵測到嚴重跌倒的跡象。