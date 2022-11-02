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第10代iPad現身 前鏡頭變橫向

文／記者黃筱晴
全新iPad提供藍色、粉紅色、黃色、銀色4種搶眼色彩。（圖：蘋果提供）
全新iPad提供藍色、粉紅色、黃色、銀色4種搶眼色彩。（圖：蘋果提供）

蘋果M2 iPad Pro同步發表的，還有擁有四種亮麗色彩的第10代iPad，搭載A14仿生晶片，並擁有更寬廣的10.9吋Liquid Retina顯示器，這也幾乎等於宣告位於正面的Touch ID即將消失在所有新iPad設計上；而另一個硬體上的大幅度變化則是因應越來越重要的視訊通話需求，將1200萬像素超廣角前置相機首度移到了橫向的位置，還有專為新款iPad設計的全新巧控鍵盤雙面夾，觸控式軌跡板，以及多功能的兩件式設計，肯定都能讓iPad的應用更加靈活。

專為新款iPad設計的全新巧控鍵盤雙面夾帶來出色的打字體驗、可隨處點擊的觸控式軌...
專為新款iPad設計的全新巧控鍵盤雙面夾帶來出色的打字體驗、可隨處點擊的觸控式軌跡板，與多功能的兩件式設計。（圖：蘋果提供）

全新iPad採用全螢幕設計，因此在外型尺寸幾乎不變的狀態之下，可以升級更大的螢幕使用區域。消失的Touch ID移至iPad的頂端按鈕，並首度搭載橫向前置相機，具備1200萬像素感測器和122度視野，並支援「人物居中」，無論進行FaceTime通話或是錄製影片、參與線上會議，都總是能直視相機鏡頭。而同樣升級的1200萬像素廣角後置相機，則可提供高解析度照片和細緻的4K影片，並支援240 fps慢動作攝影

iPad首度搭載橫向前置相機，讓使用者總是能直視相機鏡頭，1200萬像素感測器和...
iPad首度搭載橫向前置相機，讓使用者總是能直視相機鏡頭，1200萬像素感測器和122度視野也支援「人物居中」。（圖：蘋果提供）

而因應新款iPad可能主力的學生族群需求，蘋果也同步推出了全新設計的巧控鍵盤雙面夾，具備全尺寸按鍵、1公釐鍵程，以及反應靈敏的觸感，並配備大尺寸觸控式軌跡板，支援隨處點擊與多點觸控，全新14鍵功能列更帶來與電腦鍵盤更類似的便利操作體驗。

藉由快速的無線連接功能和優質配件的支援，iPad提供使用者更多發揮創意和生產力的...
藉由快速的無線連接功能和優質配件的支援，iPad提供使用者更多發揮創意和生產力的方式。（圖：蘋果提供）

另外，兩件式設計更是有趣，包括一個可拆卸的鍵盤和一個可用磁性連接至iPad的保護後蓋，後蓋有一個可調整角度的支架，也可輕鬆將鍵盤折疊至iPad背面或將之完全拆卸。

蘋果 晶片 攝影

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