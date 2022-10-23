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新款MacBook Pro最快下月推出 Mac Pro再等等

編譯林奇賢／即時報導
彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）認為，在2023年之前，首款搭載蘋果晶片的Mac Pro還不會上市。(路透)
彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）認為，在2023年之前，首款搭載蘋果晶片的Mac Pro還不會上市。(路透)

彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果將在未來幾個月內推出搭載M2晶片版本的新款MacBook Pro、以及新款Mac mini，從過去幾年的經驗來看，最快將在今年11月推出，至於首款搭載蘋果自家晶片的Mac Pro可能還要等到明年。

葛曼表示，蘋果持續開發第一台搭載自家晶片的Mac Pro，據了解該公司內部正擴大對這項產品進行測試，而這款高階Mac桌機應能選配效能至少是M2 Max兩倍或四倍的晶片，暫稱「M2 Ultra」和「M2 Extreme」，分別配備24或48個CPU核心、76或152核心的GPU，記憶體容量則高達256GB。

葛曼透露，蘋果內部正積極測試一種Mac Pro配置：24個CPU核心（16個效能核心和8個節能核心）、76核GPU、記憶體為192 GB。而這部電腦的作業系統版本是用24日剛推出的MacOS Ventura 13.0來運行。但他認為，在2023年之前，首部搭載蘋果晶片的Mac Pro還不會上市。

他也說，新款14吋和16吋Macbook Pro將搭載M2 Pro和M2 Max晶片，後者配備12個CPU核心（8個效能核心、4個節能核心）和38核的GPU，且記憶體將持續可擴充至最高64GB。下一代的Mac mini，料將搭載和Macbook Air以及13吋Macbook Pro一樣的M2晶片。

至於蘋果推出這些產品的時間，葛曼回顧過去都是在11月、1月和春季發表，因此他預計至少新款Macbook Pro和Mac mini的推出時間會是未來幾個月內。

晶片 蘋果 Macbook

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