我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普海湖莊園搜出密件 涉及中國、伊朗高敏感情報

傳Fed緩升息 道指飆748點

舊時代結束？iPhone SE 4渲染圖曝光 真的沒有Home鍵了

聯合新聞網／即時報導
蘋果iPhone SE 3推出至今已7個月，外界猜側明年有望推出全新外觀的iPhone SE 4，也讓人好奇晶片將會繼續採用A15或是A16晶片。（取材自自蘋果官網）
蘋果iPhone SE 3推出至今已7個月，外界猜側明年有望推出全新外觀的iPhone SE 4，也讓人好奇晶片將會繼續採用A15或是A16晶片。（取材自自蘋果官網）

蘋果（Apple）iPhone 14系列登場1個多月，又有新款iPhone要露面了嗎？外界傳出iPhone SE 4將捨棄Home鍵，並曝光了實際渲染圖，若真如此，iPhone全系列將不再有實體Home鍵了。

4.7吋的iPhone SE 3仍然還有Touch ID指紋辨識的「祖傳Home」鍵，推出至今已有7個月，外界就在猜測明年蘋果將會推出iPhone SE 4。

媒體報導，據部落客Jon Prosser曝光iPhone SE 4的渲染圖顯示，將會有午夜色、星光色和紅色，且外型重新打造，撞臉2018年推出的iPhone XR之造型，螢幕尺寸增至6.1吋，捨棄掉實體Home鍵，可能會改成Face ID，若傳言屬實，iPhone全系列將與實體Home鍵說掰掰了。

平價的iPhone SE 3為A15晶片，與iPhone 13系列相同，而這次iPhone 14系列將平價版與旗艦版做出區隔，iPhone 14、iPhone 14 Plus為A15晶片，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max為A16晶片，也讓人好奇若iPhone SE 4登場，將是否會提升至A16晶片，而價格仍會維持在1萬4900元起的平價路線呢。

iPhone 晶片 蘋果

上一則

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

下一則

他闖廢棄空屋冒險 發現隱密「牙科診所」像恐怖片場景

延伸閱讀

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片

三星再喊2027年擴大晶圓代工產能兩倍 並推1.4奈米晶片
鄭州封控 iPhone 14受累？鴻海：影響不大

鄭州封控 iPhone 14受累？鴻海：影響不大
iPhone14 Plus買氣冷 蘋果大砍單

iPhone14 Plus買氣冷 蘋果大砍單
身價翻65倍 初代iPhone未開封拍賣 成交價近4萬元

身價翻65倍 初代iPhone未開封拍賣 成交價近4萬元

熱門新聞

一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
布萊克說經歷瀕死經驗後，他花更多時間陪伴家人朋友。（取材自臉書）

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

2022-10-14 20:19
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。示意圖。（取材自ingimage）

坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他「這回答」網喊太帥了

2022-10-17 03:38
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。(取材自Airbnb)

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天

2022-10-18 21:14
BBC體育女主播瓊斯。（取材自Emma Jones推特）

BBC體育女主播胸前偉大 同事：汽車喇叭響 就知人到了

2022-10-17 21:17

超人氣

更多 >
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師