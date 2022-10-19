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蘋果推新iPad與AppleTV 助攻年底購物季業績

編譯林奇賢／綜合外電
除了更新iPad Pro，蘋果這次推出的新產品還包括採全新設計的第10代iPad、Apple TV 4K。(美聯社)
除了更新iPad Pro，蘋果這次推出的新產品還包括採全新設計的第10代iPad、Apple TV 4K。(美聯社)

蘋果搶在年底假期購物季前，默默推出一系列新產品，除了更新iPad Pro，還有採用全新設計的第10代iPad、Apple TV 4K。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，蘋果在目前亞洲供應鏈和生產出問題的情況下，依然推出新品，進一步展現出蘋果的強大出貨能力，各類裝置的精準吸引力也將有助拉抬年底購物季業績。

新款iPad Pro

11吋版iPad Pro要價799美元起，12.9吋版本售價則是1,099美元起

蘋果新一代iPad Pro最大的改變就是搭載M2晶片，運算速度比M1版iPad Pro快15%，且Wi-Fi聯網速度也提升、支援ProRes格式的影片錄製、還增加Apple Pencil觸控筆的懸浮功能，不用觸碰螢幕也能工作。這款iPad Pro同樣分為11吋和12.9吋的版本。

艾夫斯說：「我覺得焦點確實在於M2晶片，因為這會讓蘋果忠實的現有用戶覺得新一代iPad Pro是很獨特的市面產品。我認為這的確是獨樹一格的特點，即便將進入2023年的更嚴苛總經環境，仍有助提高iPad換機潮力道。」

華爾街日報指出，新一代iPad Pro產品為同等級最佳，12.9吋版本更擁有最優質的螢幕，甚至比Mac還好，配備光學雷達（Lidar）攝錄鏡頭系統的專業水準功能，能吸引多數人購買，內建FaceID功能也很好。

新款入門級iPad

蘋果也推出升級版的入門款iPad，配備A14仿生晶片、10.9吋螢幕，採用直角邊框設計，為五年來首次改變外型設計，且首度採用Type-C接口，統一了蘋果裝置的連接埠策略，將提高數據傳輸速度，也符合歐盟即將實施的規定。新款iPad也移除Home鍵，將Touch ID指紋辨識器移至頂部的電源鍵。

這款新iPad的售價為449美元起，華爾街日報指出，這款新品的價格不貴，或許螢幕沒那麼好，但仍是一款適合基本閱讀和錄製影音需求的好裝置，適合父母買給小孩使用。

新款Apple TV 4K

新款Apple TV 4K有兩種版本，一是64 GB（僅支援Wi-Fi連線），另一個是128 GB版本（Wi-Fi + 乙太網路）。兩版本均搭載A15晶片。新的機型比上一代更輕薄，因蘋果移除了內置風扇。

蘋果搶在年底假期購物季前推出這些新產品，不令人意外。艾夫斯指出，即將到來的假期購物節，堪稱是蘋果的「超級盃」季節，而消費者正在準備購物清單。

今年假期購物季和過往的差異在於，高通膨可能削弱消費者的購買力，多名分析師也指出，市場對iPhone 14系列新機的需求似乎沒有預期那般強勁。

但艾夫斯認為，蘋果具有「熬過更嚴峻總經情勢的獨特能力，原因是全球iOS設備逼近20億台」，許多用戶會隨蘋果推出新產品而換機，「蘋果持續推出新產品相當重要，因為這麼做可以帶動既有用戶持續換機」。

彭博指出，蘋果本季營收料將超過1,280億美元，比一年前增加約4%。雖然成長幅度比近幾年小，但在消費者支出疲軟、通膨壓力、擔憂經濟衰退的情況下，能有如此表現，已經很不錯了。

蘋果 晶片 Apple

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