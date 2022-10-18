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為iOS 16鎖定畫面孵出6服務 Google推地圖、搜尋小工具

聯合新聞網／ 即時報導
Google為迎合iOS 16的新功能，也針對「Chrome、雲端硬碟、新聞、Gmail、地圖、搜尋」等六項服務，更新在鎖定畫面上的功能。（圖擷自Google）
Google為迎合iOS 16的新功能，也針對「Chrome、雲端硬碟、新聞、Gmail、地圖、搜尋」等六項服務，更新在鎖定畫面上的功能。（圖擷自Google）

蘋果推出iOS 16系統後，新增了個人化的iPhone 鎖定畫面，尤其是小工具（Widget）與即時動態，讓用戶在畫面鎖定也能看到最新消息。Google為迎合iOS 16的鎖定畫面新功能，提供了「Chrome、雲端硬碟、新聞、Gmail、地圖、搜尋」等六項服務鎖定畫面小工具。

根據Google釋出的消息，Chrome、雲端硬碟、新聞、Gmail、地圖、搜尋這六項app都已推出在畫面鎖定即可使用的功能鍵。

Google新聞鎖定畫面小工具。（圖擷自Google）
Google新聞鎖定畫面小工具。（圖擷自Google）

Google搜尋推出7種快捷小功能讓用戶在畫面鎖定時使用。（圖擷自Google）
Google搜尋推出7種快捷小功能讓用戶在畫面鎖定時使用。（圖擷自Google）

以「搜尋」來說，透過語音輸入、智慧鏡頭、翻譯等5種功能，在畫面鎖定上即能直接在搜尋欄上輸入搜尋，或用語音指令問問題、哼一首歌開啟搜尋等。地圖方面，則是在鎖定畫面上可直接新增「常用行程」、「搜尋」兩項工具，前者可以紀錄用戶常用路線與預計抵達時間，後者則能直接搜尋餐廳、咖啡店或飯店等消費性場所。

Gmail鎖定畫面小工具。（圖擷自Google）
Gmail鎖定畫面小工具。（圖擷自Google）

Google地圖鎖定畫面小工具。（圖擷自Google）
Google地圖鎖定畫面小工具。（圖擷自Google）

「Chrome」則可在畫面鎖定上新增可以快速開啟Chrome的小工具，或是用聲音啟動搜尋，連隱私頁面列在其中，還有Chrome的小特色，那就是離線的恐龍遊戲，讓用戶無聊也能打發時間。

隨著iPhone 14推出，iOS 16新功能陸續上線，也促使Google跟上速度推出新功能，希望讓用戶們可以體驗這項個人化設定的特色。

Google Chrome也同樣新增4種有趣又實用功能，希望讓用戶有好的體驗。（...
Google Chrome也同樣新增4種有趣又實用功能，希望讓用戶有好的體驗。（圖擷自Google）

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