蘋果11吋iPad Pro預料升級 分析師估不採用mini LED

市場預期蘋果將在10月發表新產品時推出新的iPad機款。（路透）

外界推測蘋果 公司10月仍將發表一些新產品，一位分析師 表示，蘋果對11吋平板電腦iPad Pro的升級可能不會像12.9吋的iPad Pro一樣，採用mini LED背光螢幕。

市場預期蘋果將在10月發表新產品時推出新的iPad機款，儘管蘋果可能採用簡單的新聞稿發布方式，取代一場盛大的發表活動。

顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultants分析師羅斯‧楊（Ross Young）在社群媒體 推特上被問到，11吋iPad Pro是否將採用mini LED背光技術時，這位分析師堅持「將不會發生」。

羅斯‧楊的說法其實是重申他在3月時的看法，當時他堅持認為，2022年款的11吋iPad Pro不會採用mini LED，是因為12.9吋的iPad Pro繼續賣得很好，而搭載mini LED是這款較大尺寸平板成功暢銷的原因之一，如果讓11吋的產品也採用mini LED，將無法讓兩種尺寸不同的產品維持差異化。

羅斯‧楊並非是唯一認為11吋iPad Pro不會採用mini LED技術的分析師。天風國際證券分析師郭明錤3月也表示，今年不太可能推出更多mini LED產品。

當蘋果推出升級款的11吋iPad Pro時，預期將出現內部的更新，一大賣點是轉向採用M2晶片。