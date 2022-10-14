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耳機開主動降噪會影響聽力？ 聽力師解惑：勿長時間戴

聯合新聞網／即時報導
近期有網友擔心，為了要達到主動降噪效果，耳朵一直接收「反向聲波」是否會影響到聽力。（翻攝自蘋果官網）
近期有網友擔心，為了要達到主動降噪效果，耳朵一直接收「反向聲波」是否會影響到聽力。（翻攝自蘋果官網）

一些人在生活中經常使用AirPods Pro的「主動式降噪」功能以減少聽到環境中的雜音，近期有網友擔心，為了要達到主動降噪效果，耳朵一直接收「反向聲波」是否會影響到聽力，引來許多網友留言回覆。

有網友在Dcard Apple版上發文，表示自己用Air pods pro兩年多，且算耳機重度使用者，每天幾乎無時無刻都是帶著耳機，畢竟生活周遭的雜音實在太多，所以都會戴著耳機的時候都會開主動降噪，但他查了一下主動降噪的原理卻開始擔憂。

根據Apple官網描述，在「主動式降噪」模式中，外向式麥克風或麥克風會偵測外面的聲音，然後 AirPods Pro會以抗噪波將其抵消，如此一來，外界噪音即可先行消除，而不會傳進你的耳裡。內向式麥克風會聽取耳內的雜音，AirPods Pro也會以抗噪波將其抵消。

原PO表示，這樣代表在沒聽音樂的狀況下，開啟主動降噪之後，其實耳朵「還是一直在接收音波」，因此相當好奇這樣久了之後「會不會對聽力有所損害？」。

有聽力師留言解釋，若只是開著降噪功能，有可能會增加耳膜受到的壓力，畢竟本來過多的聲音是可以部份被耳膜反射，再從外耳道散逸出的，塞住後基本上就只有往耳膜跑而已，也有可能會影響到聽力。他也呼籲盡量不要長時間戴著耳機，因為其實耳殼本身就有自然的共振，戴著耳機時沒有這些自然共振就必須靠提高音量來補足。而且戴著耳機時，外耳道就被塞住了，代表聲音的能量只能往耳膜跑，對於聽力的損傷就更多了。

其他網友也留言表示「會不會影響不知道，但變得對聲音更敏感是真的，對於噪音的容忍力下降」、「我都睡覺戴降噪耳機當耳塞，睡覺時沒有連接，耳機有開降噪，已經超過半年了，聽力還是一樣敏感。」、「主動降噪用破壞性干涉讓你聽到的變小聲了(耳朵最終接收到的音波振幅變小)，所以「主動降噪」本身不會傷耳」。

Apple

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