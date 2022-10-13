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影音平台激戰 蘋果Apple TV+進逼Hulu、亞馬遜丟訂戶

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果Apple TV+持續壯大，美國市場訂戶數追近Hulu。(美聯社)
蘋果Apple TV+持續壯大，美國市場訂戶數追近Hulu。(美聯社)

Netflix含廣告的訂閱方案即將上架之際，9to5Mac援引搜尋引擎JustWatch的新近報告報導，上季的美國串流影音市場略有變化，蘋果Apple TV+持續壯大，訂戶數更靠近Hulu，亞馬遜Prime Video卻出現觀眾流失的窘境。

2022年第3季，Apple TV+在美國的市占率比前一季成長1%，增至7%，更靠近迪士尼旗下的Hulu，後者市占率10%。

無論美國或全球市場，Netflix和亞馬遜Prime Video的市占持續保持領先。但至少在美國，亞馬遜用戶減少，占有率由20%降至19%，與Netflix的持平於21%，只差了兩個百分點，競爭十分激烈。

今年稍早證實丟了20多萬訂戶的Netflix，周四推出廣告版訂閱方案，11月3日起在美國每月收費6.99美元，提供720p畫質，希望藉此推動成長。該平台的4K無廣告方案目前收費19.99美元。相較下，蘋果Apple TV+月費僅4.99美元，就提供無廣告的4K內容。

有個有趣現象是，HBO Max在全球影音串流服務的市占率為7%，即將被Apple TV+ 超越，但在美國卻占了15%的市場。另外，Disney+從14%攀升到15%。

各平台在美國的市占

Netflix: 21%

亞馬遜Prime Video: 19%

迪士尼Disney+: 15%

華納HBO Max: 15%

迪士尼Hulu: 10%

蘋果Apple TV+: 7%

派拉蒙Paramount+: 4%

其他: 9%

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